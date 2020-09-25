***ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
25.09.2020 18:15
***ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. Maddesi çerçevesinde, Adese Alışveriş Merkezleri TicaretA.Ş. (ADESE) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 28/09/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Ümit AKAR
30410143
Tedbirin uygulanacağı son tarih 26/03/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876799
BIST
18:051.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,61
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.124
18:057,6650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0396
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6870
En Düşük
7,5122
18:058,9190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0158
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9420
En Düşük
8,7728
18:05459,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,66
|Açılış
|: 459,62
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,80
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|2.852,00
|3.192.890
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.813,30
|1.900.717
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|48.810.511
|% 10,00
|
|CEMTS
|14,96
|245.603.747
|% 10,00
|
|ATSYH
|2,75
|1.729.279
|% 10,00
|
|HURGZ
|1,98
|473.988.617
|% -10,00
|
|YONGA
|47,66
|5.932.991
|% -9,99
|
|AYCES
|102,10
|40.002.851
|% -9,96
|
|ARMDA
|66,00
|34.905.296
|% -9,96
|
|SANFM
|8,07
|2.624.359
|% -9,93
|
|GARAN
|7,17
|3.449.031.754
|% 2,28
|
|SISE
|7,07
|1.975.358.065
|% 3,51
|
|ASELS
|17,22
|1.267.988.752
|% 1,47
|
|AKBNK
|5,10
|773.625.802
|% 1,19
|
|KRDMD
|3,30
|727.306.741
|% 0,61
|
|GARAN
|7,17
|3.449.031.754
|% 2,28
|
|SISE
|7,07
|1.975.358.065
|% 3,51
|
|ODAS
|2,69
|671.735.567
|% 2,67
|
|AKENR
|2,06
|513.344.168
|% 3,00
|
|ZOREN
|2,64
|626.406.768
|% 3,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6626
|7,6650
|% 0,52
|
|Euro
|8,9083
|8,9190
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,7202
|9,7689
|% 0,33
|
|Frank
|8,2184
|8,2679
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0373
|2,0476
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-2,27
|
|Altın Gr.
|460
|460
|1,63
|
|Cumhuriyet
|3.052
|3.098
|8,00
|
|Tam
|3.036
|3.112
|9,33
|
|Yarım
|1.467
|1.505
|4,51
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,26
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,67
|5,68
|0,00
|
|B. Petrol
|41,86
|41,86
|-0,08
|