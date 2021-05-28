***ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
28.05.2021 17:24
***ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Adese Gayrimenkul'ün 25.05.2021 tarihli KAP açıklamasıyla (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938023) ana faaliyet konusunun değiştiği anlaşıldığından, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 7.6. maddesi gereğince, aşağıdaki endeks değişikliği yapılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ADESE GAYRIMENKUL XTCRT 31/05/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938728
BIST
17:231.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,34
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.421
En Düşük
1.401
17:238,5824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0842
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,6136
En Düşük
8,4921
17:2310,4583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0697
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
17:23523,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 5,48
|Açılış
|: 523,74
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
525,15
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler17:23
|AVHOL
|7,15
|5.801.052
|% 10,00
|
|SRVGY
|90,85
|28.659.260
|% 9,99
|
|IZTAR
|22,46
|25.927.210
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|806.299
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|48.046.687
|% 9,72
|
|GEDZA
|41,22
|64.018.494
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.408.555
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|37.066.454
|% -9,93
|
|USAK
|2,35
|75.619.670
|% -8,56
|
|UFUK
|13,02
|56.649
|% -8,44
|
|GARAN
|7,94
|1.331.190.348
|% -0,25
|
|THYAO
|12,89
|963.897.419
|% -1,23
|
|EREGL
|19,14
|767.748.293
|% 1,48
|
|BIMAS
|63,55
|579.404.074
|% 5,13
|
|YKBNK
|2,15
|559.874.784
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,15
|559.874.784
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,88
|338.170.687
|% -0,53
|
|GARAN
|7,94
|1.331.190.348
|% -0,25
|
|TSKB
|1,33
|105.739.153
|% 0,76
|
|THYAO
|12,89
|963.897.419
|% -1,23
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5780
|8,5824
|% 0,99
|
|Euro
|10,4463
|10,4583
|% 0,67
|
|Sterlin
|12,1042
|12,1649
|% 0,59
|
|Frank
|9,4886
|9,5457
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2813
|2,2928
|% 0,98
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|1,25
|
|Altın Gr.
|524
|524
|5,73
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,77
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|0,05
|
|B. Petrol
|69,34
|69,34
|0,14
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:34SNGYO
Yüzde 8.45 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 066, 449 adet işlem
-
17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 58 artarak (% 0.78 ) 1, 501
-
17:32
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, AVHOL, ARTI
-
17:30SNGYO
Yüzde 7.87 oranında artışla 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 913, 534 adet işlem
-
17:27XU100
Endeks 1, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 12, 805.00 milyon TL de