***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 16:38
***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ADESE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825573
BIST
17:20103.499
En Yüksek
|Değişim
|: -5,57%
|| -6.101,94
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
17:206,1250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0374
|Açılış
|: 6,1210
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
17:206,9932
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1089
|Açılış
|: 6,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
17:20327,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,19
|Açılış
|: 327,91
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|15.849.950
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,75
|72.770.972
|% 5,93
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|SUMAS
|9,67
|41.428
|% 1,79
|
|ARSAN
|4,06
|17.370.477
|% -18,47
|
|VAKKO
|5,03
|63.449.058
|% -16,58
|
|UTPYA
|4,20
|6.056.265
|% -16,50
|
|TUCLK
|4,60
|23.573.136
|% -15,75
|
|TRCAS
|2,76
|19.921.369
|% -15,08
|
|THYAO
|10,51
|933.800.643
|% -5,66
|
|ASELS
|27,40
|786.015.860
|% -8,18
|
|GARAN
|9,35
|382.032.018
|% -6,78
|
|TUPRS
|93,00
|250.023.447
|% -1,85
|
|YKBNK
|2,28
|246.316.996
|% -6,17
|
|IHLGM
|1,25
|177.630.532
|% -3,85
|
|ODAS
|1,85
|210.628.872
|% -10,63
|
|YKBNK
|2,28
|246.316.996
|% -6,17
|
|KARSN
|1,65
|184.004.678
|% -10,81
|
|THYAO
|10,51
|933.800.643
|% -5,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9908
|8,0309
|% 1,02
|
|Frank
|6,5575
|6,5970
|% 1,54
|
|Riyal
|1,6250
|1,6332
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-7,09
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,64
|
|Cumhuriyet
|2.187
|2.220
|19,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|14,80
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|7,16
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,58
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,80
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,09
|
|B. Petrol
|36,27
|36,27
|-9,00
|