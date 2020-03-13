***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 11:37
***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828283
BIST
12:2994.739
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 1.099,33
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
12:296,2644
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0529
|Açılış
|: 6,2770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2575
12:297,0037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0692
|Açılış
|: 7,0110
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
7,0001
12:29320,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 320,35
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|CLEBI
|66,80
|2.160.952
|% 7,74
|
|KUYAS
|1,04
|3.253.256
|% 7,22
|
|AKGRT
|5,05
|3.191.498
|% -15,55
|
|ECZYT
|9,81
|21.414.844
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|111.092
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|111.092
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ASELS
|24,76
|483.176.143
|% 1,64
|
|THYAO
|8,77
|414.805.348
|% 3,42
|
|GARAN
|9,10
|246.201.232
|% 4,12
|
|YKBNK
|2,20
|171.234.170
|% 3,29
|
|KRDMD
|2,02
|142.884.144
|% 1,00
|
|IHLGM
|0,88
|74.608.676
|% -2,22
|
|ODAS
|1,30
|108.840.442
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,20
|171.234.170
|% 3,29
|
|KRDMD
|2,02
|142.884.144
|% 1,00
|
|EKGYO
|1,17
|73.171.101
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8911
|7,9307
|% -0,25
|
|Frank
|6,6223
|6,6622
|% -0,61
|
|Riyal
|1,6676
|1,6759
|% -0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.585
|8,50
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,28
|
|Cumhuriyet
|2.128
|2.160
|8,00
|
|Tam
|2.119
|2.172
|4,21
|
|Yarım
|1.024
|1.051
|2,03
|
|Çeyrek
|514
|525
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|15,73
|15,75
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,17
|-0,04
|
|B. Petrol
|34,48
|34,48
|1,26
|