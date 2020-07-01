***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.07.2020 10:09
***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853670
BIST
12:54115.691
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -833,36
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.480
12:546,8557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8570
En Düşük
6,8445
12:547,6886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0094
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7093
En Düşük
7,6819
12:54394,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,68
|Açılış
|: 394,14
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|12.998.878
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|111.717.509
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|3.875.374
|% 9,97
|
|TRGYO
|3,66
|76.459.932
|% 9,91
|
|MRGYO
|2,00
|28.853.735
|% 9,89
|
|EGCYO
|1,23
|282.644
|% -9,56
|
|KSTUR
|54,05
|5.297
|% -5,59
|
|TKURU
|15,54
|16.848
|% -5,07
|
|YONGA
|24,70
|17.043
|% -5,00
|
|AKGUV
|3,05
|18.471.763
|% -4,69
|
|KRDMD
|3,22
|1.234.874.785
|% -0,92
|
|ASELS
|32,84
|926.346.718
|% 1,11
|
|GARAN
|8,34
|674.713.210
|% -1,42
|
|ODAS
|2,57
|666.423.331
|% 3,63
|
|EKGYO
|2,00
|615.394.532
|% -2,44
|
|KRDMD
|3,22
|1.234.874.785
|% -0,92
|
|EKGYO
|2,00
|615.394.532
|% -2,44
|
|ODAS
|2,57
|666.423.331
|% 3,63
|
|SKBNK
|1,50
|304.590.210
|% 3,45
|
|KARSN
|3,03
|401.084.342
|% 3,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4764
|8,5189
|% 0,02
|
|Frank
|7,2056
|7,2490
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|7,70
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.551
|2.571
|13,70
|
|Tam
|2.625
|2.638
|14,10
|
|Yarım
|1.275
|1.290
|6,90
|
|Çeyrek
|638
|646
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,46
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,06
|0,05
|
|B. Petrol
|42,50
|42,50
|1,23
|