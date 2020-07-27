***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.07.2020 17:32
***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862097
BIST
18:051.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
18:056,8740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0260
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8740
En Düşük
6,8322
18:058,0826
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1000
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0871
En Düşük
7,9455
18:05427,59
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 8,75
|Açılış
|: 427,60
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,81
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|387,20
|468.523.667
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|19.230.234
|% 10,00
|
|SUMAS
|16,83
|263.008
|% 10,00
|
|POLTK
|150,70
|672.795
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|291.224
|% 10,00
|
|ITTFH
|3,99
|440.406.980
|% -9,93
|
|DIRIT
|1,38
|960.735
|% -8,00
|
|UFUK
|6,92
|448.262
|% -6,99
|
|EGCEY
|1,08
|910.430
|% -6,90
|
|BMELK
|7,01
|139.942
|% -6,53
|
|ASELS
|37,68
|3.533.063.119
|% 7,41
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% -0,43
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 3,39
|
|GARAN
|7,77
|838.323.230
|% -1,77
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 3,39
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% -0,43
|
|IHLAS
|0,99
|294.170.668
|% 8,79
|
|KRDMD
|3,11
|449.731.664
|% 0,32
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8163
|8,8605
|% 0,92
|
|Frank
|7,4286
|7,4733
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8254
|1,8346
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|34,64
|
|Altın Gr.
|428
|428
|9,12
|
|Cumhuriyet
|2.802
|2.830
|106,30
|
|Tam
|2.887
|2.910
|115,50
|
|Yarım
|1.401
|1.420
|53,40
|
|Çeyrek
|703
|711
|26,60
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,26
|1,47
|
|Gümüş Gr.
|5,35
|5,35
|0,33
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|-0,69
|