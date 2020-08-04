***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2020 15:45
***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864649
BIST
17:151.070
En Yüksek
|Değişim
|: -5,03%
|| -56,71
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.070
17:156,9728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0201
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
17:158,2272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0353
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
17:15443,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,04
|Açılış
|: 443,80
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
444,04
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|41,20
|115.769.227
|% 9,98
|
|GLRYH
|15,33
|41.581.398
|% 9,97
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|AKMGY
|46,82
|4.676.709
|% 9,96
|
|ROYAL
|2,32
|6.196.766
|% 9,95
|
|ALCAR
|81,45
|22.197.190
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.224.888
|% -10,00
|
|KLNMA
|41,76
|52.815.467
|% -10,00
|
|KONYA
|423,90
|142.068.102
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|928.438
|% -10,00
|
|GARAN
|6,75
|1.309.269.618
|% -3,85
|
|EKGYO
|2,04
|1.283.620.951
|% -8,93
|
|ASELS
|34,22
|1.243.011.823
|% -2,95
|
|THYAO
|10,62
|1.069.970.785
|% -0,65
|
|AKBNK
|5,01
|629.061.699
|% -4,39
|
|EKGYO
|2,04
|1.283.620.951
|% -8,93
|
|ISGYO
|1,95
|462.880.788
|% -3,47
|
|TSKB
|1,11
|232.966.678
|% -1,77
|
|HLGYO
|2,26
|511.297.386
|% -9,96
|
|GARAN
|6,75
|1.309.269.618
|% -3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0521
|9,0975
|% -0,08
|
|Frank
|7,5722
|7,6179
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8532
|1,8624
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|7,18
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,16
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.944
|-6,80
|
|Tam
|2.997
|3.029
|-7,00
|
|Yarım
|1.455
|1.476
|-3,40
|
|Çeyrek
|730
|740
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,77
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|5,48
|5,49
|0,05
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|B. Petrol
|44,00
|44,00
|-0,15
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