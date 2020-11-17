ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler11:15
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,7357
|7,7430
|% 0,47
|Euro
|9,1781
|9,1902
|% 0,51
|Sterlin
|10,1685
|10,2195
|% 0,24
|Frank
|8,4312
|8,4820
|% 0,17
|Riyal
|2,0535
|2,0638
|% 0,18
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|0,09
|Altın Gr.
|469
|469
|1,22
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|Tam
|3.106
|3.184
|9,13
|Yarım
|1.501
|1.540
|4,42
|Çeyrek
|753
|770
|2,21
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,58
|-0,19
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,04
|B. Petrol
|44,05
|44,05
|0,23
Seans Raporu 11:15
- 11:29IHYAY Yüzde -4.27 oranında düşüşle 1.12 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 974, 432 adet işlem
- 11:28GEDZA Yüzde -4.93 oranında düşüşle 19.66 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 148 adet işlem
- 11:27SKTAS Yüzde -4.06 oranında düşüşle 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 223, 936 adet işlem
- 11:26ADESE Yüzde -4.53 oranında düşüşle 3.37 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 594, 481 adet işlem
- 11:25 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, TAVHL, SAHOL