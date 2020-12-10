***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2020 10:10
***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892600
BIST
11:241.356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,92
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.360
En Düşük
1.350
11:247,8657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0413
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8691
En Düşük
7,8188
11:249,5200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0679
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5272
En Düşük
9,4454
11:24463,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,35
|Açılış
|: 463,52
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
464,43
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler11:24
|DITAS
|35,20
|3.679.034
|% 10,00
|
|EUKYO
|4,07
|2.787.977
|% 10,00
|
|BALAT
|8,37
|311.665
|% 9,99
|
|POLTK
|328,60
|241.850
|% 9,97
|
|KRVGD
|14,47
|91.152.926
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|47.078
|% -9,97
|
|ADESE
|2,85
|54.460.434
|% -5,63
|
|SELEC
|17,26
|331.207.471
|% -4,00
|
|ITTFH
|2,68
|266.632.871
|% -3,94
|
|RODRG
|13,35
|72.304
|% -3,89
|
|KRDMD
|5,29
|879.265.261
|% 3,93
|
|SISE
|7,15
|714.100.725
|% 1,71
|
|PETKM
|4,81
|713.962.859
|% 1,48
|
|ODAS
|3,77
|487.089.493
|% 1,89
|
|GARAN
|9,31
|410.305.932
|% 0,32
|
|KRDMD
|5,29
|879.265.261
|% 3,93
|
|PETKM
|4,81
|713.962.859
|% 1,48
|
|ODAS
|3,77
|487.089.493
|% 1,89
|
|DOHOL
|3,04
|341.236.311
|% -2,56
|
|SISE
|7,15
|714.100.725
|% 1,71
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8599
|7,8657
|% 0,53
|
|Euro
|9,5130
|9,5200
|% 0,72
|
|Sterlin
|10,4202
|10,4725
|% -0,22
|
|Frank
|8,7947
|8,8477
|% 0,46
|
|Riyal
|2,0874
|2,0979
|% 0,45
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-1,15
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,01
|
|B. Petrol
|49,02
|49,02
|0,16
|