***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.12.2020 10:01
***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892735
BIST
10:311.354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,83
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.358
En Düşük
1.349
10:317,9389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0486
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,9394
En Düşük
7,8772
10:319,6369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0450
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6525
En Düşük
9,5637
10:31467,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,12
|Açılış
|: 467,95
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
468,78
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler10:29
|DITAS
|38,72
|4.307.910
|% 10,00
|
|SNKRN
|6,95
|1.055.086
|% 9,97
|
|KRVGD
|15,91
|44.386.689
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,35
|829.625
|% 9,76
|
|SELGD
|4,50
|532.422
|% 9,76
|
|CASA
|117,90
|167.418
|% -10,00
|
|RHEAG
|4,11
|5.609.904
|% -6,80
|
|MERIT
|75,00
|31.425
|% -6,25
|
|ADESE
|2,66
|9.060.855
|% -5,00
|
|BRMEN
|2,45
|507.480
|% -4,67
|
|SISE
|7,19
|497.281.869
|% 0,42
|
|PETKM
|4,82
|289.496.712
|% 2,12
|
|GARAN
|9,49
|287.942.078
|% -0,11
|
|ODAS
|3,80
|252.998.710
|% -2,06
|
|ASELS
|17,45
|159.839.415
|% -1,02
|
|SISE
|7,19
|497.281.869
|% 0,42
|
|ODAS
|3,80
|252.998.710
|% -2,06
|
|PETKM
|4,82
|289.496.712
|% 2,12
|
|SKBNK
|1,44
|74.598.859
|% 0,70
|
|TSKB
|1,81
|90.765.868
|% -1,09
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9334
|7,9386
|% 0,61
|
|Euro
|9,6278
|9,6328
|% 0,43
|
|Sterlin
|10,5258
|10,5786
|% 0,59
|
|Frank
|8,9079
|8,9615
|% 0,50
|
|Riyal
|2,1070
|2,1176
|% 0,44
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|0,31
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,79
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
|
|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|50,52
|50,52
|0,27
|