***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.04.2021 13:25
***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ADESE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923772
BIST
14:441.427
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -15,01
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.424
14:448,1572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0551
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
14:449,6379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0467
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6516
En Düşük
9,5657
14:44454,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 4,86
|Açılış
|: 454,87
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
455,04
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler14:44
|FMIZP
|161,70
|179.287.519
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|430.090
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|164.195
|% 10,00
|
|SAYAS
|38,54
|128.998.213
|% 9,99
|
|DOCO
|713,30
|117.292.887
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|42.314.909
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|73.313.490
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,60
|49.769.459
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,96
|693.199.501
|% -2,97
|
|GARAN
|6,89
|674.869.681
|% -0,14
|
|BJKAS
|8,41
|566.272.217
|% 1,57
|
|KOZAL
|124,60
|560.456.551
|% -1,19
|
|FENER
|36,76
|554.332.909
|% -2,65
|
|EKGYO
|1,96
|693.199.501
|% -2,97
|
|TSKB
|1,38
|152.614.186
|% -0,72
|
|GARAN
|6,89
|674.869.681
|% -0,14
|
|BJKAS
|8,41
|566.272.217
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,19
|144.704.750
|% -2,23
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1512
|8,1572
|% 0,68
|
|Euro
|9,6302
|9,6379
|% 0,49
|
|Sterlin
|11,2385
|11,2949
|% 0,11
|
|Frank
|8,6496
|8,7017
|% 0,41
|
|Riyal
|2,1667
|2,1776
|% 0,66
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|5,83
|
|Altın Gr.
|454
|454
|4,46
|
|Cumhuriyet
|3.003
|3.048
|19,00
|
|Tam
|2.992
|3.068
|21,77
|
|Yarım
|1.446
|1.484
|10,53
|
|Çeyrek
|725
|742
|5,26
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,06
|
|B. Petrol
|63,13
|63,13
|0,98
|