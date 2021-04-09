***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2021 12:54
***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926031
BIST
14:421.389
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -27,58
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.387
14:428,1532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0207
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
14:429,7063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0104
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
14:42458,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,07
|Açılış
|: 458,18
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler14:40
|TUREX
|14,52
|257.991
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|42.130.920
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|486.105
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|135.248.505
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|19.993.955
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|162.539.577
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|14.198.994
|% -9,81
|
|EREGL
|16,13
|770.627.227
|% 1,83
|
|KRDMD
|7,27
|677.272.634
|% -2,15
|
|BJKAS
|10,71
|648.375.510
|% 5,31
|
|JANTS
|841,00
|467.443.313
|% -1,06
|
|GARAN
|6,67
|456.354.591
|% -1,33
|
|EKGYO
|1,88
|287.427.130
|% -2,59
|
|TSKB
|1,35
|201.363.751
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,22
|375.298.395
|% -4,17
|
|YKBNK
|2,12
|212.357.206
|% -2,75
|
|ITTFH
|2,82
|265.213.776
|% 6,82
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1510
|8,1574
|% 0,31
|
|Euro
|9,7050
|9,7118
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,1541
|11,2100
|% 0,12
|
|Frank
|8,7760
|8,8289
|% 0,09
|
|Riyal
|2,1673
|2,1781
|% 0,21
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|-10,42
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.071
|-19,00
|
|Tam
|3.009
|3.085
|-21,99
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-10,63
|
|Çeyrek
|730
|746
|-5,32
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,25
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|-0,04
|