***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.05.2021 12:17
***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935190
BIST
13:301.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,47
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.431
13:308,2766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0070
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3017
En Düşük
8,2445
13:3010,0049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0410
En Düşük
9,9609
13:30484,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,17
|Açılış
|: 484,85
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,95
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler13:30
|IHGZT
|1,43
|7.097.564
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|893.288
|% 10,00
|
|AYCES
|80,65
|1.479.973
|% 9,73
|
|IDEAS
|74,40
|1.311.303
|% 9,57
|
|INTEM
|45,40
|4.323.364
|% 9,19
|
|VAKFN
|15,54
|4.759.949
|% -9,97
|
|ORMA
|32,50
|345.055
|% -8,45
|
|ITTFH
|1,92
|59.214.552
|% -7,69
|
|AKSA
|16,03
|64.457.443
|% -6,64
|
|PETKM
|6,50
|3.856.906.426
|% -5,80
|
|PETKM
|6,50
|3.856.906.426
|% -5,80
|
|KOZAL
|129,10
|1.229.062.107
|% 5,39
|
|GARAN
|7,61
|890.466.149
|% 2,98
|
|KRDMD
|8,25
|681.337.338
|% -0,36
|
|TUPRS
|95,65
|642.776.951
|% 4,31
|
|PETKM
|6,50
|3.856.906.426
|% -5,80
|
|TSKB
|1,31
|307.595.333
|% 5,65
|
|YKBNK
|2,11
|387.000.895
|% 1,44
|
|SKBNK
|1,18
|143.461.311
|% 2,61
|
|GARAN
|7,61
|890.466.149
|% 2,98
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2745
|8,2766
|% 0,08
|
|Euro
|9,9972
|10,0049
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,4943
|11,5519
|% 0,36
|
|Frank
|9,0825
|9,1372
|% 0,08
|
|Riyal
|2,2013
|2,2124
|% 0,15
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|6,14
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,19
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,39
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,02
|
|B. Petrol
|68,09
|68,09
|0,00
|