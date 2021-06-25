***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.06.2021 16:40
***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944182
BIST
17:001.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,11
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.401
17:008,7350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0263
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7373
En Düşük
8,6753
17:0010,4567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0508
|Açılış
|: 10,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4590
En Düşük
10,3652
17:00500,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,79
|Açılış
|: 500,84
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
501,47
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler16:59
|RYSAS
|4,18
|37.378.498
|% 10,00
|
|ALKA
|16,50
|4.874.277
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|17.239.001
|% 9,98
|
|NIBAS
|13,12
|6.665.192
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|8.190.467
|% 9,97
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|33.488.271
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.628.248
|% -9,86
|
|BERA
|12,99
|160.150.659
|% -7,81
|
|GLRYH
|2,49
|10.486.785
|% -6,39
|
|THYAO
|14,38
|551.156.852
|% -1,57
|
|KRDMD
|6,86
|527.350.474
|% 2,24
|
|GARAN
|8,31
|455.186.562
|% -0,36
|
|FENER
|39,38
|352.188.757
|% 1,49
|
|VAKFN
|11,98
|344.228.154
|% -6,26
|
|EKGYO
|2,10
|290.345.555
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,24
|230.941.642
|% -0,44
|
|KRDMD
|6,86
|527.350.474
|% 2,24
|
|GARAN
|8,31
|455.186.562
|% -0,36
|
|PETKM
|5,46
|287.279.973
|% 0,37
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7326
|8,7348
|% 0,30
|
|Euro
|10,4525
|10,4594
|% 0,51
|
|Sterlin
|12,1014
|12,1621
|% 0,09
|
|Frank
|9,4936
|9,5507
|% 0,47
|
|Riyal
|2,3172
|2,3288
|% 0,08
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|12,01
|
|Altın Gr.
|501
|501
|4,13
|
|Cumhuriyet
|3.313
|3.363
|11,00
|
|Tam
|3.298
|3.383
|12,15
|
|Yarım
|1.594
|1.637
|5,88
|
|Çeyrek
|800
|818
|2,94
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,18
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,08
|
|B. Petrol
|75,76
|75,76
|0,20
|
Seans Raporu
16:59
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