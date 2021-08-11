***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2021 17:02
***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ADESE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957304
BIST
17:371.415
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -22,61
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.415
17:378,6537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0551
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
17:3710,2016
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1079
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,2016
En Düşük
10,0616
17:37485,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 7,69
|Açılış
|: 485,25
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,08
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler17:35
|MARKA
|5,06
|3.130.936
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.371.259
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|20.048.089
|% 9,98
|
|VKING
|6,29
|13.163.448
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|253.320.594
|% 9,93
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.626.725
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,63
|373.440
|% -9,93
|
|KTSKR
|38,62
|99.826.392
|% -9,89
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|KRDMD
|8,05
|1.902.717.406
|% 0,50
|
|SISE
|8,36
|1.078.470.564
|% -0,36
|
|GENIL
|16,30
|956.531.941
|% 3,62
|
|THYAO
|12,34
|760.871.131
|% -2,30
|
|TUPRS
|96,75
|627.059.443
|% -2,91
|
|KRDMD
|8,05
|1.902.717.406
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,43
|423.443.809
|% -2,41
|
|SISE
|8,36
|1.078.470.564
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,84
|231.812.763
|% -0,54
|
|THYAO
|12,34
|760.871.131
|% -2,30
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6420
|8,6453
|% 0,54
|
|Euro
|10,1629
|10,1707
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,9431
|12,0030
|% 0,78
|
|Frank
|9,3388
|9,3950
|% 0,75
|
|Riyal
|2,2980
|2,3095
|% 0,63
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|13,83
|
|Altın Gr.
|485
|486
|8,03
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,08
|
|B. Petrol
|70,02
|70,02
|-0,61
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:49CEMAS
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 605, 790 adet işlem
-
17:48IDEAS
Yüzde -5.03 oranında düşüşle 51.95 lira fiyatla işlem gören hissede 214, 893 adet işlem
-
17:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ASELS, SASA
-
17:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 74 kaybederek (% -1.40 ) 1, 253
-
17:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, SELGD, KARYE, VKING, MIPAZ, DAGI, DENGE, DERIM, KLKIM, DOBUR