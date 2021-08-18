***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.08.2021 10:09
***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ADESE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958904
BIST
13:001.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,42
|Açılış
|: 1.466
|
|Önceki Kapanış
|: 1.462
|
1.467
En Düşük
1.457
13:008,4720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0404
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4980
En Düşük
8,4027
13:009,9485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0713
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8800
|
9,9789
En Düşük
9,8620
13:00487,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,11
|Açılış
|: 487,21
|
|Önceki Kapanış
|: 484,10
|
488,49
En Düşük
483,45
BIST En Aktif Hisseler13:00
|AGYO
|3,74
|49.769.295
|% 10,00
|
|MARKA
|5,01
|3.504.303
|% 9,87
|
|DAGI
|3,79
|80.532.819
|% 9,86
|
|EDIP
|3,68
|59.408.153
|% 9,85
|
|SERVE
|16,90
|207.565
|% 9,74
|
|KUTPO
|55,25
|37.119.343
|% -7,22
|
|VKING
|7,00
|38.027.576
|% -7,04
|
|UZERB
|31,80
|52.438
|% -7,02
|
|PRZMA
|4,15
|9.231.932
|% -6,95
|
|EUHOL
|3,39
|21.453.799
|% -6,09
|
|GARAN
|9,46
|482.460.785
|% 0,00
|
|THYAO
|12,32
|401.381.765
|% -0,96
|
|KRDMD
|8,09
|394.107.580
|% -1,22
|
|YKBNK
|2,59
|389.881.609
|% -0,38
|
|TUPRS
|103,20
|347.227.357
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,59
|389.881.609
|% -0,38
|
|GARAN
|9,46
|482.460.785
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,84
|93.498.806
|% -0,54
|
|VAKBN
|3,60
|176.442.877
|% 1,12
|
|KRDMD
|8,09
|394.107.580
|% -1,22
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4702
|8,4720
|% 0,48
|
|Euro
|9,9439
|9,9485
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,6172
|11,6755
|% 0,60
|
|Frank
|9,2369
|9,2926
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2527
|2,2640
|% 0,52
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|2,16
|
|Altın Gr.
|487
|487
|2,89
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.284
|12,00
|
|Tam
|3.216
|3.297
|16,73
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|8,09
|
|Çeyrek
|780
|798
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,05
|
|B. Petrol
|69,73
|69,73
|0,70
|