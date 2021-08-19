***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.08.2021 10:00
***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959204
BIST
13:231.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -9,27
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
13:238,5076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0596
|Açılış
|: 8,5330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
13:239,9708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0559
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0134
En Düşük
9,8798
13:23490,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 5,15
|Açılış
|: 490,81
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler13:23
|PENTA
|88,60
|9.965.335
|% 14,62
|
|KTSKR
|53,00
|74.389.219
|% 13,64
|
|DOBUR
|23,08
|1.925.508
|% 13,25
|
|DMSAS
|7,59
|33.898.530
|% 10,48
|
|AGYO
|4,11
|5.452.038
|% 9,89
|
|IDEAS
|36,48
|6.305.181
|% -9,03
|
|VAKKO
|10,54
|20.910.480
|% -7,46
|
|ADESE
|1,25
|6.510.038
|% -7,41
|
|BRYAT
|385,90
|58.047.092
|% -7,12
|
|DARDL
|2,25
|7.336.111
|% -6,25
|
|SISE
|8,73
|395.614.967
|% 1,28
|
|KRDMD
|7,78
|394.408.179
|% -3,23
|
|GARAN
|9,31
|382.150.865
|% -0,75
|
|THYAO
|12,26
|331.249.934
|% 0,08
|
|EREGL
|18,61
|300.146.240
|% -2,31
|
|EKGYO
|1,87
|248.572.057
|% 1,63
|
|YKBNK
|2,56
|160.147.893
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,78
|394.408.179
|% -3,23
|
|ODAS
|1,40
|68.413.888
|% 3,70
|
|SISE
|8,73
|395.614.967
|% 1,28
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5044
|8,5076
|% 0,71
|
|Euro
|9,9628
|9,9708
|% 0,56
|
|Sterlin
|11,6437
|11,7021
|% 0,49
|
|Frank
|9,2758
|9,3317
|% 1,07
|
|Riyal
|2,2680
|2,2794
|% 0,97
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|1,40
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,37
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|10,00
|
|Tam
|3.221
|3.302
|21,62
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|10,46
|
|Çeyrek
|781
|799
|5,23
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,74
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,06
|
|B. Petrol
|69,97
|69,97
|0,94
|