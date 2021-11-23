***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 11:48
***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979099
BIST
12:301.775
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 19,28
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
12:3012,1872
En Yüksek
|Değişim
|: 6,85%
|| 0,7810
|Açılış
|: 12,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,4836
En Düşük
11,3504
12:3013,7358
En Yüksek
|Değişim
|: 7,12%
|| 0,9133
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,0641
En Düşük
12,7722
12:30698,69
En Yüksek
|Değişim
|: 5,49%
|| 36,35
|Açılış
|: 698,69
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
724,10
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler12:28
|YBTAS
|12.111,00
|72.666
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|13.713.265
|% 9,99
|
|IHAAS
|5,51
|31.213.289
|% 9,98
|
|PRKAB
|59,50
|143.212.045
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|2.681.225
|% 9,98
|
|GESAN
|25,18
|50.501.681
|% -9,94
|
|BASGZ
|11,34
|572.159.468
|% -9,79
|
|ADESE
|0,97
|95.765.206
|% -9,35
|
|KZBGY
|33,20
|19.449.173
|% -8,39
|
|MERCN
|10,28
|63.260.064
|% -7,55
|
|KRDMD
|8,67
|1.905.473.501
|% 4,21
|
|SISE
|11,83
|1.842.747.051
|% 5,53
|
|GARAN
|11,85
|1.477.905.515
|% -0,75
|
|EREGL
|22,94
|1.207.195.339
|% 6,40
|
|YKBNK
|3,49
|768.453.032
|% -1,41
|
|KRDMD
|8,67
|1.905.473.501
|% 4,21
|
|YKBNK
|3,49
|768.453.032
|% -1,41
|
|ODAS
|1,59
|314.862.437
|% -3,05
|
|SISE
|11,83
|1.842.747.051
|% 5,53
|
|GARAN
|11,85
|1.477.905.515
|% -0,75
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,1667
|12,1938
|% 6,91
|
|Euro
|13,7078
|13,7379
|% 7,14
|
|Sterlin
|16,0904
|16,1711
|% 5,65
|
|Frank
|12,8936
|12,9713
|% 5,88
|
|Riyal
|3,2052
|3,2212
|% 5,73
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-9,13
|
|Altın Gr.
|705
|705
|42,41
|
|Cumhuriyet
|4.653
|4.723
|304,00
|
|Tam
|4.623
|4.756
|309,96
|
|Yarım
|2.234
|2.301
|149,94
|
|Çeyrek
|1.121
|1.150
|74,97
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|9,37
|9,38
|0,52
|
|B. Petrol
|78,87
|78,87
|-0,83
|
Seans Raporu
12:28
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADESE, GESAN