***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.03.2022 13:31
***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005717
BIST
15:131.955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,40
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.952
15:1313,9236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0790
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9441
En Düşük
13,7651
15:1315,6114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0396
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
15:13859,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 9,29
|Açılış
|: 859,78
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler15:13
|ISGYO
|6,05
|187.186.608
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,13
|3.151.439
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|489.518
|% 9,97
|
|KARYE
|17,28
|58.200.980
|% -9,95
|
|PKENT
|359,90
|12.309.983
|% -5,69
|
|BTCIM
|14,03
|13.614.374
|% -5,20
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|IHYAY
|0,63
|9.312.038
|% -4,55
|
|THYAO
|24,92
|3.008.503.831
|% -2,73
|
|GARAN
|11,54
|2.467.103.256
|% 4,15
|
|EREGL
|32,36
|2.263.732.356
|% 4,12
|
|KRDMD
|11,87
|1.737.532.837
|% 1,19
|
|YKBNK
|3,63
|1.604.235.956
|% 1,40
|
|YKBNK
|3,63
|1.604.235.956
|% 1,40
|
|GARAN
|11,54
|2.467.103.256
|% 4,15
|
|AKBNK
|7,07
|1.049.617.375
|% 0,57
|
|KRDMD
|11,87
|1.737.532.837
|% 1,19
|
|HUNER
|2,87
|408.686.316
|% 1,06
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9095
|13,9236
|% 0,57
|
|Euro
|15,5649
|15,6114
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,6088
|18,7021
|% 0,41
|
|Frank
|15,1147
|15,2058
|% 0,44
|
|Riyal
|3,6997
|3,7183
|% 0,46
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|12,15
|
|Altın Gr.
|860
|860
|9,20
|
|Cumhuriyet
|5.712
|5.798
|53,00
|
|Tam
|5.677
|5.821
|45,82
|
|Yarım
|2.744
|2.816
|22,17
|
|Çeyrek
|1.376
|1.408
|11,08
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,64
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|0,12
|
|B. Petrol
|103
|103
|5,31
|
Seans Raporu
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