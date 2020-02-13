***ADESE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
13.02.2020 09:59
***ADESE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. ‘nin 11/02/2020 tarihinde başlayan %100 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 25/02/2020 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818728
BIST
12:54120.119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 70,47
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.402
En Düşük
119.472
12:546,0559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0100
|Açılış
|: 6,0530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0570
En Düşük
6,0401
12:546,5960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0190
|Açılış
|: 6,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
12:54306,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,10
|Açılış
|: 306,76
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
306,86
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|45.338.050
|% 19,97
|
|TSPOR
|4,55
|432.205.985
|% 15,19
|
|ISBTR
|56.350,00
|563.500
|% 15,00
|
|RHEAG
|2,35
|27.633.504
|% 14,63
|
|ESCOM
|4,52
|53.067.737
|% 12,44
|
|COSMO
|2,40
|3.259
|% -9,77
|
|QNBFB
|53,30
|655.771
|% -6,49
|
|RYGYO
|10,03
|30.508.171
|% -5,56
|
|KRSAN
|8,59
|20.616
|% -4,56
|
|SAYAS
|3,71
|4.320.015
|% -4,38
|
|ASELS
|28,26
|982.726.868
|% 0,93
|
|THYAO
|14,84
|705.806.354
|% 0,13
|
|TSPOR
|4,55
|432.205.985
|% 15,19
|
|TUPRS
|112,90
|323.456.030
|% -1,83
|
|SASA
|10,42
|318.499.385
|% 9,11
|
|TSPOR
|4,55
|432.205.985
|% 15,19
|
|IHLAS
|0,89
|69.361.253
|% 1,14
|
|GSRAY
|2,37
|148.595.375
|% 2,16
|
|PETKM
|4,09
|247.639.522
|% 0,74
|
|KRSTL
|2,27
|135.222.496
|% 2,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8319
|7,8712
|% 0,27
|
|Frank
|6,1771
|6,2143
|% 0,31
|
|Riyal
|1,6096
|1,6177
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|8,82
|
|Altın Gr.
|307
|307
|2,10
|
|Cumhuriyet
|2.028
|2.059
|12,00
|
|Tam
|2.020
|2.071
|13,01
|
|Yarım
|976
|1.002
|6,29
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,15
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|55,16
|55,16
|-0,63
|