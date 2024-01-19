***ADGYO*** ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
19.01.2024 10:28
***ADGYO*** ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29. maddesinin 5. fıkrası uyarınca hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241566
BIST
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12:197.957
En Düşük
|Değişim
|: -0,74%
|| -59,28
|Açılış
|: 8.040
|
|Önceki Kapanış
|: 8.016
|
7.947
En Yüksek
8.045
12:1930,1931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0579
|Açılış
|: 30,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2400
|
30,2039
En Düşük
30,0572
12:1932,8934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0471
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,9513
En Düşük
32,7446
12:191.970,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 10,51
|Açılış
|: 1.970,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.959,85
|
1.971,66
En Düşük
1.954,70
BIST En Aktif Hisseler12:17
|KBORU
|86,35
|778.267.376
|% 10,00
|
|YYAPI
|3,65
|72.465.597
|% 9,94
|
|ULAS
|22,52
|35.414.522
|% 8,79
|
|ERSU
|19,20
|23.432.155
|% 8,29
|
|KGYO
|38,28
|25.912.177
|% 8,20
|
|SNPAM
|86,20
|4.263.797
|% -5,95
|
|CELHA
|46,26
|4.043.651
|% -4,14
|
|ICUGS
|12,38
|11.297.022
|% -4,03
|
|ORMA
|127,90
|131.353
|% -3,62
|
|SEKUR
|26,14
|4.103.887
|% -3,47
|
|SASA
|38,06
|3.299.571.260
|% 5,66
|
|THYAO
|249,50
|1.936.210.192
|% -0,50
|
|ISCTR
|25,54
|1.509.948.414
|% -1,24
|
|AKBNK
|40,52
|1.493.479.357
|% -1,22
|
|ASTOR
|107,90
|1.336.925.784
|% -2,26
|
|EKGYO
|8,76
|867.034.473
|% -2,45
|
|SASA
|38,06
|3.299.571.260
|% 5,66
|
|HEKTS
|17,71
|1.075.076.282
|% 2,67
|
|YKBNK
|21,92
|1.333.603.065
|% -0,27
|
|ISCTR
|25,54
|1.509.948.414
|% -1,24
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1889
|30,1944
|% 0,20
|
|Euro
|32,8880
|32,8973
|% 0,16
|
|Sterlin
|38,1818
|38,3733
|% 0,06
|
|Frank
|34,6240
|34,8326
|% 0,17
|
|Riyal
|8,0255
|8,0657
|% 0,17
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,80
|22,83
|% 0,66
|
|Platin
|915,06
|916,78
|% 0,66
|
|Paladyum
|953,52
|956,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,36
|79,36
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,96
|2.030,18
|% 0,66
|