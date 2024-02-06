***ADGYO*** ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADGYO*** ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKamuoyuna saygıyla duyurulur. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda 29.12.2022 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Selim Onur YALIN, görevinden 06.02.2024 tarihi itibariyle kendi isteği ile ayrılmıştır.Yönetim Kurulumuz 06.02.2024 tarihli ve 2023/04 sayılı toplantısındaGörevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Selim Onur YALIN'ın yerine görev yapmak üzere, adaylığı Yönetim Kurulumuz tarafından uygun bulunan Sn. Gül SAĞIR AYDIN'ın bağımsızlığı Sermaye Piyasası Kurulu onayına ve toplanacak ilk genel kurulun onayına tabi tutularak ilgili genel kurulda onaylanması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere atanmasına ve "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" olarak görevlendirilmesi konusunda Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.8. nolu maddesi kapsamında SPK'ya uygunluk görüşü için başvurulmasına oy birliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247173BIST