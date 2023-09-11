***ADGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı
11.09.2023 18:10
***ADGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )
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Türkçe
Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
11/09/2023
Payları Halka Arz Edilecek Şirketin Unvanı
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)
73.700.000
Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)
25,09
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Fiyatı (TL)
22,66
Aracı Kuruluş
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.670.042.000
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname çerçevesinde, Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arz edilecek toplam 73.700.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 22,66 TL fiyattan 14-15/09/2023 tarihlerinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla, ADGYO.HE (ikincil piyasada işlem kodu ADGYO.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.
Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.
ADGYO.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.670.042.000 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat - zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir.
Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/sirketler/DK internet adresinde yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193927
BIST