***ADGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2023 11:28
***ADGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197580
BIST
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13:238.233
En Düşük
|Değişim
|: -0,11%
|| -8,98
|Açılış
|: 8.275
|
|Önceki Kapanış
|: 8.242
|
8.198
En Yüksek
8.299
13:2327,3025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0589
|Açılış
|: 27,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2800
|
27,6466
En Düşük
27,1886
13:2328,8509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0483
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,5824
En Düşük
28,5942
13:231.664,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.664,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,31
|
1.687,69
En Düşük
1.660,17
BIST En Aktif Hisseler13:23
|REEDR
|14,96
|834.594.353
|% 10,00
|
|YEOTK
|286,00
|1.096.628.133
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.155,50
|129.891.082
|% 10,00
|
|EDATA
|16,72
|136.636.588
|% 10,00
|
|SELVA
|18,70
|21.226.651
|% 10,00
|
|ADGYO
|32,80
|861.512.840
|% -9,99
|
|MIATK
|640,50
|65.418.108
|% -9,99
|
|SNKRN
|27,30
|2.200.626
|% -7,39
|
|SNPAM
|43,42
|802.011
|% -7,14
|
|CMENT
|196,00
|166.132
|% -6,84
|
|THYAO
|231,20
|5.941.407.041
|% 1,63
|
|TUPRS
|164,10
|4.980.704.613
|% -3,30
|
|SASA
|48,84
|2.593.630.192
|% -3,19
|
|KONTR
|328,10
|2.301.783.994
|% 2,37
|
|GESAN
|107,50
|2.108.975.857
|% 4,27
|
|ZOREN
|5,29
|1.177.773.467
|% -2,22
|
|EKGYO
|8,10
|1.412.573.924
|% 1,00
|
|KATMR
|2,48
|422.051.793
|% 7,83
|
|SKBNK
|6,54
|1.112.160.400
|% 0,62
|
|ADESE
|2,45
|387.978.083
|% 0,41
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2996
|27,3025
|% 0,22
|
|Euro
|28,8403
|28,8509
|% 0,17
|
|Sterlin
|33,0685
|33,2344
|% 0,26
|
|Frank
|29,6595
|29,8382
|% 0,20
|
|Riyal
|7,2563
|7,2927
|% 0,31
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-5,34
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.663
|0,12
|
|Cumhuriyet
|11.296
|11.466
|-43,00
|
|Tam
|11.060
|11.134
|-24,00
|
|Yarım
|5.547
|5.590
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.795
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,85
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,03
|20,06
|0,04
|
|B. Petrol
|93,38
|93,38
|0,95
|