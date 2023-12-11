***ADGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.12.2023 14:41
***ADGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ADGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224467
BIST
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14:587.778
En Düşük
|Değişim
|: -1,72%
|| -136,18
|Açılış
|: 7.920
|
|Önceki Kapanış
|: 7.914
|
7.749
En Yüksek
7.925
14:5828,9959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0113
|Açılış
|: 28,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0157
En Düşük
28,8493
14:5831,2353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0211
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,3600
En Düşük
31,0975
14:581.860,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -6,50
|Açılış
|: 1.860,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
|
1.872,34
En Düşük
1.855,85
BIST En Aktif Hisseler14:56
|AVTUR
|8,80
|4.615.569
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,42
|16.411.073
|% 10,00
|
|CATES
|76,00
|5.884.072
|% 9,99
|
|SKYMD
|10,24
|1.704.079
|% 9,99
|
|FMIZP
|394,25
|326.939.688
|% 9,97
|
|UMPAS
|8,10
|8.265.391
|% -10,00
|
|AYES
|31,28
|1.413.238
|% -9,96
|
|LIDER
|56,15
|206.970.251
|% -9,65
|
|KRGYO
|45,94
|61.487.209
|% -8,85
|
|SELGD
|20,08
|3.089.082
|% -8,56
|
|THYAO
|248,50
|4.230.064.686
|% -2,17
|
|AGROT
|15,27
|1.865.011.828
|% 9,94
|
|AKBNK
|34,90
|1.747.191.935
|% -0,17
|
|ISCTR
|22,14
|1.728.173.252
|% -0,54
|
|YKBNK
|19,73
|1.726.348.422
|% 0,31
|
|EKGYO
|7,62
|1.238.473.760
|% -3,54
|
|AGROT
|15,27
|1.865.011.828
|% 9,94
|
|YKBNK
|19,73
|1.726.348.422
|% 0,31
|
|ISCTR
|22,14
|1.728.173.252
|% -0,54
|
|ZOREN
|4,66
|365.698.476
|% -3,12
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9904
|28,9942
|% 0,03
|
|Euro
|31,2309
|31,2457
|% 0,10
|
|Sterlin
|36,3762
|36,5586
|% 0,32
|
|Frank
|32,8094
|33,0071
|% -0,02
|
|Riyal
|7,7074
|7,7461
|% 0,04
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,89
|22,92
|% 0,66
|
|Platin
|923,65
|925,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|944,49
|951,77
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,19
|75,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.993,76
|1.994,02
|% 0,66
|