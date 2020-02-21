***ADNAC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 10:19
***ADNAC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ADNAC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADNAC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820716
BIST
11:13115.046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -595,67
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
115.933
En Düşük
114.453
11:136,1135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0124
|Açılış
|: 6,1120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1140
En Düşük
6,0869
11:136,6066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0205
|Açılış
|: 6,5990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6066
En Düşük
6,5655
11:13321,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 3,72
|Açılış
|: 321,44
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,48
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|DGGYO
|6,33
|9.251.924
|% 11,25
|
|MRDIN
|5,68
|58.340.944
|% 10,08
|
|FMIZP
|48,36
|719.508
|% 8,24
|
|MZHLD
|14,70
|706
|% 7,93
|
|MIPAZ
|2,95
|60.725.455
|% -17,13
|
|HATEK
|8,05
|4.227.140
|% -13,16
|
|TSPOR
|5,51
|51.726.125
|% -11,56
|
|EMKEL
|1,74
|570.509
|% -10,31
|
|ARMDA
|17,48
|158.320
|% -10,04
|
|THYAO
|14,21
|361.395.067
|% -1,11
|
|ASELS
|28,40
|307.839.736
|% 0,14
|
|KRDMD
|2,67
|153.859.833
|% -1,48
|
|ODAS
|2,02
|121.556.070
|% -1,46
|
|PETKM
|3,89
|114.389.433
|% -1,27
|
|EKGYO
|1,51
|92.989.543
|% -1,31
|
|ODAS
|2,02
|121.556.070
|% -1,46
|
|CEMAS
|1,21
|70.118.007
|% -1,63
|
|KRDMD
|2,67
|153.859.833
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,16
|61.737.279
|% -1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8601
|7,8995
|% 0,31
|
|Frank
|6,1953
|6,2327
|% 0,32
|
|Riyal
|1,6248
|1,6329
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.636
|15,90
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,17
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,58
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,59
|58,59
|-0,72
|