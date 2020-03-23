***ADNAC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.03.2020 10:03
***ADNAC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ADNAC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADNAC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831277
BIST
10:5282.785
En Yüksek
|Değişim
|: -3,51%
|| -3.010,54
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
83.979
En Düşük
82.528
10:526,5877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0349
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5942
En Düşük
6,5266
10:527,0460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0244
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0786
En Düşük
6,9716
10:52315,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,36
|Açılış
|: 315,48
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
317,63
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|6,93
|16.542.912
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|25.499
|% 10,00
|
|ECILC
|3,65
|51.427.677
|% 9,94
|
|GLRYH
|2,00
|3.260.594
|% 9,89
|
|RTALB
|4,81
|11.171.489
|% 9,82
|
|ADNAC
|1,80
|2.559.918
|% -10,00
|
|CELHA
|6,21
|319.864
|% -10,00
|
|ALYAG
|0,45
|30.566
|% -10,00
|
|ISBTR
|30.239,10
|60.478
|% -10,00
|
|DOKTA
|11,68
|743.511
|% -9,95
|
|GARAN
|6,79
|189.944.127
|% -8,98
|
|ASELS
|20,22
|79.557.083
|% -5,51
|
|THYAO
|7,49
|76.004.730
|% -6,14
|
|BIMAS
|52,00
|65.071.908
|% 4,38
|
|ISFIN
|2,79
|53.225.040
|% -8,22
|
|GARAN
|6,79
|189.944.127
|% -8,98
|
|YKBNK
|1,75
|47.637.646
|% -6,91
|
|IHLGM
|0,69
|14.507.044
|% -8,00
|
|ISFIN
|2,79
|53.225.040
|% -8,22
|
|ODAS
|1,14
|21.310.730
|% -6,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6460
|7,6844
|% 0,52
|
|Frank
|6,6563
|6,6964
|% 0,57
|
|Riyal
|1,7495
|1,7583
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.488
|1.489
|-10,36
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,48
|12,52
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,09
|26,09
|-0,89
|