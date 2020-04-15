***ADNAC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 11:05
***ADNAC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ADNAC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADNAC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838278
BIST
11:2495.028
En Yüksek
|Değişim
|: -3,57%
|| -3.521,42
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.835
11:246,8577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0413
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8592
En Düşük
6,8079
11:247,4981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0127
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5008
En Düşük
7,4578
11:24378,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,67
|Açılış
|: 378,08
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|EPLAS
|15,12
|73.619
|% 9,96
|
|SODSN
|22,62
|143.252
|% 9,91
|
|EKIZ
|3,80
|1.145.810
|% 9,83
|
|GLRYH
|4,04
|576.807
|% 9,78
|
|VKING
|4,60
|4.673.840
|% 9,52
|
|DOCO
|397,80
|41.707.086
|% -10,00
|
|PGSUS
|55,45
|407.254.776
|% -9,98
|
|CLEBI
|86,15
|11.789.100
|% -9,98
|
|BURVA
|17,01
|1.517.550
|% -9,95
|
|DOKTA
|24,30
|868.944
|% -9,93
|
|THYAO
|10,19
|857.168.490
|% -6,51
|
|ASELS
|25,80
|687.274.469
|% -5,43
|
|PGSUS
|55,45
|407.254.776
|% -9,98
|
|GARAN
|8,31
|396.303.441
|% -3,15
|
|YKBNK
|1,96
|181.806.584
|% -3,92
|
|YKBNK
|1,96
|181.806.584
|% -3,92
|
|THYAO
|10,19
|857.168.490
|% -6,51
|
|IHLGM
|1,02
|74.560.683
|% -7,27
|
|IHLAS
|0,62
|43.180.159
|% -7,46
|
|ALBRK
|1,16
|73.771.848
|% -3,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5442
|8,5870
|% -0,42
|
|Frank
|7,0797
|7,1224
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8172
|1,8264
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-11,64
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.473
|-7,50
|
|Tam
|2.479
|2.544
|-7,80
|
|Yarım
|1.206
|1.238
|-3,80
|
|Çeyrek
|605
|619
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,53
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|28,69
|28,69
|-0,91
|