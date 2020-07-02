***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi06 / 05 / 2020Tescil Tarihi18 / 06 / 2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su22 / 06 / 2020 - 10102AçıklamalarKurumumuzun 06/05/2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'unda 2020 yılı denetim faaliyetleri için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muahasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. şirketi seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854029BIST