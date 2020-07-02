***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
02.07.2020 14:21
***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06 / 05 / 2020
Tescil Tarihi
18 / 06 / 2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22 / 06 / 2020 - 10102
Açıklamalar
Kurumumuzun 06/05/2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'unda 2020 yılı denetim faaliyetleri için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muahasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. şirketi seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854029
BIST
15:33116.829
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 1.514,51
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.893
En Düşük
115.746
15:336,8565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0095
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
15:337,7421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0363
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
15:33390,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,15
|Açılış
|: 390,08
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|97.620.812
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.026.945
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.267.653
|% 9,99
|
|PKENT
|178,60
|3.480.887
|% 9,98
|
|NIBAS
|11,57
|9.676.980
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,10
|4.064.548
|% -5,90
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|AKMGY
|38,70
|12.718.085
|% -3,06
|
|GARAN
|8,35
|929.877.024
|% 0,60
|
|SISE
|5,87
|662.323.280
|% 5,39
|
|THYAO
|12,27
|609.630.541
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,06
|576.612.843
|% 1,98
|
|ISFIN
|4,30
|567.916.901
|% 3,37
|
|EKGYO
|2,06
|576.612.843
|% 1,98
|
|IEYHO
|1,01
|238.841.455
|% 8,60
|
|ALBRK
|1,76
|333.796.479
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,25
|565.339.607
|% 0,62
|
|KARSN
|3,12
|522.851.630
|% 2,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5517
|8,5946
|% 0,40
|
|Frank
|7,2352
|7,2788
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-1,06
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|2.525
|2.545
|-2,00
|
|Tam
|2.599
|2.611
|-2,10
|
|Yarım
|1.263
|1.277
|-1,00
|
|Çeyrek
|631
|639
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,01
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,32
|42,32
|0,29
|