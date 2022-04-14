***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi28.03.2022Tescil Tarihi05.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su05.04.2022-10552AçıklamalarKurumumuzun 28.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'unda 2022 yılı denetim faaliyetleri için PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muahasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. şirketi seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020356BIST