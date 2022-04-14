***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.04.2022 09:59
***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.03.2022
Tescil Tarihi
05.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.04.2022-10552
Açıklamalar
Kurumumuzun 28.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'unda 2022 yılı denetim faaliyetleri için PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muahasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. şirketi seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020356
BIST
11:032.480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 19,41
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.472
11:0314,6158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0216
|Açılış
|: 14,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6158
En Düşük
14,5748
11:0315,9856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0717
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,9856
En Düşük
15,8849
11:03927,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,43
|Açılış
|: 927,85
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
925,26
BIST En Aktif Hisseler11:03
|ISBTR
|58.649,00
|117.298
|% 8,61
|
|ALMAD
|2,13
|6.014.992
|% 8,12
|
|PKART
|18,98
|39.706.813
|% 6,87
|
|GOLTS
|48,00
|21.764.655
|% 6,01
|
|TRGYO
|7,10
|58.093.254
|% 5,81
|
|ISGYO
|12,04
|5.678.172
|% -9,95
|
|SUMAS
|78,20
|62.873
|% -6,35
|
|ORMA
|31,06
|57.244
|% -4,43
|
|PAGYO
|13,24
|868.960
|% -4,06
|
|ULUSE
|154,50
|6.921.628
|% -3,86
|
|THYAO
|37,72
|1.615.855.740
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,85
|939.715.928
|% 5,17
|
|EREGL
|35,34
|656.040.237
|% 0,51
|
|KRDMD
|16,20
|522.163.542
|% 0,43
|
|KOZAL
|168,20
|494.551.739
|% -1,41
|
|EKGYO
|2,85
|939.715.928
|% 5,17
|
|ODAS
|2,32
|151.130.582
|% 1,75
|
|ZOREN
|2,20
|123.916.252
|% 0,46
|
|DOHOL
|3,89
|216.789.048
|% 1,83
|
|YKBNK
|5,07
|279.614.612
|% 0,80
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6113
|14,6158
|% 0,15
|
|Euro
|15,9620
|15,9856
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,1238
|19,2197
|% 0,21
|
|Frank
|15,5738
|15,6676
|% 0,16
|
|Riyal
|3,8838
|3,9033
|% 0,10
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|-3,20
|
|Altın Gr.
|928
|928
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,72
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,08
|-0,01
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,94
|
Seans Raporu
11:03
daha fazla
-
11:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 76 artarak (% 0.83 ) 2, 778
-
11:17XU100
Endeks 2, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 11, 810.00 milyon TL de
-
11:17ULUUN
Yüzde 4.11 oranında artışla 8.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 522, 151 adet işlem
-
11:16FMIZP
Yüzde 4.14 oranında artışla 125.70 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 894 adet işlem
-
11:13TRILC
Yüzde 4.73 oranında artışla 9.52 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 289, 549 adet işlem