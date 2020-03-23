***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
23.03.2020 20:52
***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01/01/2019 - 31/12/2019 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosyası olarak bilgilerinize sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831582
BIST
18:0584.246
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -1.549,62
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
18:056,5626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0098
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6094
En Düşük
6,5266
18:057,0521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0305
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1305
En Düşük
6,9716
18:05327,63
En Yüksek
|Değişim
|: 3,74%
|| 11,80
|Açılış
|: 327,63
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
329,96
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|14,52
|155.921.911
|% 10,00
|
|DEVA
|9,35
|59.422.852
|% 10,00
|
|HUBVC
|13,64
|118.715.467
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.611.456
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|47.441
|% 10,00
|
|GRNYO
|0,90
|4.441.873
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|22.095
|% -10,00
|
|RALYH
|7,11
|2.091
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|114.375
|% -9,99
|
|MERIT
|11,29
|8.561
|% -9,97
|
|GARAN
|6,91
|1.534.925.261
|% -7,37
|
|ASELS
|20,80
|604.763.100
|% -2,80
|
|THYAO
|7,71
|492.975.904
|% -3,38
|
|YKBNK
|1,77
|356.056.297
|% -5,85
|
|AKBNK
|5,36
|294.502.787
|% -2,90
|
|GARAN
|6,91
|1.534.925.261
|% -7,37
|
|YKBNK
|1,77
|356.056.297
|% -5,85
|
|IHLGM
|0,69
|73.772.345
|% -8,00
|
|ISFIN
|2,74
|290.970.140
|% -9,87
|
|ODAS
|1,16
|107.612.824
|% -4,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5254
|7,5632
|% -1,06
|
|Frank
|6,6412
|6,6812
|% 0,35
|
|Riyal
|1,7425
|1,7513
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.555
|55,55
|
|Altın Gr.
|327
|328
|11,80
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,25
|13,28
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|2,79
|2,80
|0,14
|
|B. Petrol
|27,34
|27,34
|0,36
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59GRNYO
Yüzde -7.00 oranında düşüşle 0.93 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 403, 522 adet işlem
-
17:58BLCYT
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 97, 441 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1344, 45 kaybederek (% -1.30 ) 102, 382
-
17:57XU100
Endeks 84, 984 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 95 altında . İşlem hacmi 7, 619.00 milyon TL de
-
17:57PGSUS
Yüzde -8.41 oranında düşüşle 23.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 989, 001 adet işlem