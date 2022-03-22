***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
22.03.2022 18:01
***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01/01/2021 - 31/12/2021 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosyası olarak bilgilerinize sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012055
BIST
17:482.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 10,04
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.185
En Düşük
2.146
17:4814,8451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0185
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8497
En Düşük
14,7886
17:4816,3899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0512
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3984
En Düşük
16,2486
17:48913,66
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -9,29
|Açılış
|: 913,66
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
911,63
BIST En Aktif Hisseler17:48
|KONKA
|12,21
|109.832.539
|% 10,00
|
|ENSRI
|15,40
|1.798.412
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,86
|48.368.286
|% 9,97
|
|MAALT
|287,90
|22.086.989
|% 9,97
|
|ALKA
|26,50
|29.070.855
|% 9,96
|
|PKENT
|286,80
|180.833.912
|% -9,98
|
|AYEN
|11,90
|101.682.162
|% -9,92
|
|SANEL
|6,96
|9.370.303
|% -8,30
|
|MIPAZ
|6,19
|18.524.377
|% -6,64
|
|METRO
|1,18
|166.035.121
|% -4,84
|
|EREGL
|33,56
|3.505.734.913
|% 5,44
|
|THYAO
|28,50
|3.452.705.890
|% 2,08
|
|KRDMD
|15,25
|2.786.433.374
|% 1,26
|
|GARAN
|11,93
|1.776.596.792
|% 0,85
|
|SISE
|14,29
|1.094.223.086
|% 1,35
|
|KRDMD
|15,25
|2.786.433.374
|% 1,26
|
|ODAS
|1,65
|276.457.825
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,63
|581.611.420
|% 1,11
|
|YKBNK
|4,09
|638.715.855
|% 2,25
|
|GARAN
|11,93
|1.776.596.792
|% 0,85
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8427
|14,8451
|% 0,12
|
|Euro
|16,3791
|16,3899
|% 0,31
|
|Sterlin
|19,6112
|19,7096
|% 0,74
|
|Frank
|15,8559
|15,9515
|% 0,25
|
|Riyal
|3,9450
|3,9647
|% 0,11
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-20,90
|
|Altın Gr.
|914
|914
|-9,33
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,72
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|-0,23
|
|B. Petrol
|114
|114
|-1,30
|
Seans Raporu
17:48
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17:59TTRAK
Yüzde 8.20 oranında artışla 253.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 985 adet işlem
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17:58BEYAZ
Yüzde 5.85 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 952 adet işlem
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17:56ENJSA
Yüzde 4.41 oranında artışla 15.14 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 964, 155 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 2, 182 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 30, 039.00 milyon TL de
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17:53OLMK
Yüzde 5.71 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 917, 311 adet işlem