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***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

22.03.2022 18:01
***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

01/01/2021 - 31/12/2021 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosyası olarak bilgilerinize sunulmaktadır.        



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012055


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BIST En Aktif Hisseler17:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONKA 12,21 109.832.539 % 10,00  
ENSRI 15,40 1.798.412 % 10,00  
GZNMI 34,86 48.368.286 % 9,97  
MAALT 287,90 22.086.989 % 9,97  
ALKA 26,50 29.070.855 % 9,96  
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17:48 Alış Satış %  
Dolar 14,8427 14,8451 % 0,12  
Euro 16,3791 16,3899 % 0,31  
Sterlin 19,6112 19,7096 % 0,74  
Frank 15,8559 15,9515 % 0,25  
Riyal 3,9450 3,9647 % 0,11  
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17:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.915 1.915 -20,90  
Altın Gr. 914 914 -9,33  
Cumhuriyet 6.061 6.163 -44,00  
Tam 6.032 6.182 -54,06  
Yarım 2.916 2.991 -26,15  
Çeyrek 1.462 1.495 -13,07  
Gümüş.Ons 24,70 24,72 -0,49  
Gümüş Gr. 11,77 11,79 -0,23  
B. Petrol 114 114 -1,30  
Seans Raporu 17:48
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