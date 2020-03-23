***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 25.000.000 -229.060 548.712 3.614.632 5.728.651 34.662.935 34.662.935Transferler286.432 5.442.219 -5.728.651 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)61.632 8.021.120 8.082.752 8.082.752Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -167.428 835.144 9.056.851 8.021.120 42.745.687 42.745.687Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 25.000.000 -167.428 835.144 9.056.851 8.021.120 42.745.687 42.745.687Transferler401.056 7.620.064 -8.021.120 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.764 9.675.207 9.676.971 9.676.971Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -165.664 1.236.200 16.676.915 9.675.207 52.422.658 52.422.658Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.479.150 10.501.513Dönem Karı (Zararı)9.675.207 8.021.120Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.279.310 -7.960.692Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -225.751 -149.371Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler445.798 436.290Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 501.651 201.982Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 -55.853 234.308Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-6.296.880 -10.908.661Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-6.296.880 -10.908.661Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 2.797.523 2.661.050İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.377.465 3.108.994Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.958.055 16.430.822Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-464.711 2.472.013Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.833.262 -15.462.586Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-33.031 -331.255Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.773.362 3.169.422Alınan Faiz6.296.880 10.908.661Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -227.604 -365.587Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -2.363.488 -3.210.983YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -133.136Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 0 -133.136Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-156.403Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları23.267FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.695 -2.424.354Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 -95.646 -2.424.354Kredilerden Nakit Girişleri8 -95.646 -2.424.354Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)87.951 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.471.455 7.944.023Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.471.455 7.944.023DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.715.256 2.771.233DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 24.186.711 10.715.256Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 24.216.173 10.723.637Finansal Yatırımlar5 8 8Ticari Alacaklar9 90.966.691 69.008.636İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar- 90.966.691 69.008.636Peşin Ödenmiş Giderler11 54.064 45.712İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 54.064 45.712Diğer Dönen Varlıklar14 3.531.132 2.560.805İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 3.531.132 2.560.805ARA TOPLAM118.768.068 82.338.798TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR118.768.068 82.338.798DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 159.711 159.711Maddi Duran Varlıklar6 132.185 170.268Kullanım Hakkı Varlıkları7 1.095.962 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 266.944 454.614Ertelenmiş Vergi Varlığı22 302.280 222.799TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.957.082 1.007.392TOPLAM VARLIKLAR120.725.150 83.346.190KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8-15 74.868 95.646İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15 42.387Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 42.387İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15 32.481Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 32.481Ticari Borçlar9 64.663.376 38.830.114İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 64.663.376 38.830.114Diğer Borçlar10 317.882 267.368İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 317.882 267.368Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 737.389 223.432Kısa Vadeli Karşılıklar903.994 744.696Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 553.698 338.547Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 350.296 406.149ARA TOPLAM66.697.509 40.161.256TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER66.697.509 40.161.256UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.109.045 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15 1.079.340 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 1.079.340 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15 29.705 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 29.705 0Uzun Vadeli Karşılıklar495.938 439.247Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 495.938 439.247TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.604.983 439.247TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER68.302.492 40.600.503ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar52.422.658 42.745.687Ödenmiş Sermaye16 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-165.664 -167.428Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-165.664 -167.428Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-165.664 -167.428Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.236.200 835.144Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16.676.915 9.056.851Net Dönem Karı veya Zararı9.675.207 8.021.120TOPLAM ÖZKAYNAKLAR52.422.658 42.745.687TOPLAM KAYNAKLAR120.725.150 83.346.190Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 17.502.148 16.186.910Satışların Maliyeti17 -2.447.357 -1.264.957TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.054.791 14.921.953BRÜT KAR (ZARAR)15.054.791 14.921.953Genel Yönetim Giderleri18 -9.077.018 -9.299.313Pazarlama Giderleri18 -1.771.492 -1.844.472Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 19.426.890 10.244.175Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -17.028.275 -14.138.581ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.604.896 -116.238FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.604.896 -116.238Finansman Gelirleri21 6.326.341 10.917.042Finansman Giderleri21 -458.507 -118.634SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.472.730 10.682.170Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri22 -2.797.523 -2.661.050Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -2.877.445 -2.685.627Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 79.922 24.577SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.675.207 8.021.120DÖNEM KARI (ZARARI)9.675.207 8.021.120Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.675.207 8.021.120Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.764 61.632Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 2.205 77.040Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-441 -15.408Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.764 61.632TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.676.971 8.082.752Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.676.971 8.082.752http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831583BIST