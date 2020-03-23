***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor
23.03.2020 20:52
***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 25.000.000 -229.060 548.712 3.614.632 5.728.651 34.662.935 34.662.935
Transferler
286.432 5.442.219 -5.728.651 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
61.632 8.021.120 8.082.752 8.082.752
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -167.428 835.144 9.056.851 8.021.120 42.745.687 42.745.687
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 25.000.000 -167.428 835.144 9.056.851 8.021.120 42.745.687 42.745.687
Transferler
401.056 7.620.064 -8.021.120 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.764 9.675.207 9.676.971 9.676.971
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -165.664 1.236.200 16.676.915 9.675.207 52.422.658 52.422.658
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.479.150 10.501.513
Dönem Karı (Zararı)
9.675.207 8.021.120
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.279.310 -7.960.692
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -225.751 -149.371
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
445.798 436.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 501.651 201.982
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 -55.853 234.308
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.296.880 -10.908.661
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.296.880 -10.908.661
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 2.797.523 2.661.050
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.377.465 3.108.994
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.958.055 16.430.822
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-464.711 2.472.013
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.833.262 -15.462.586
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.031 -331.255
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.773.362 3.169.422
Alınan Faiz
6.296.880 10.908.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -227.604 -365.587
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -2.363.488 -3.210.983
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -133.136
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 0 -133.136
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-156.403
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
23.267
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.695 -2.424.354
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 -95.646 -2.424.354
Kredilerden Nakit Girişleri
8 -95.646 -2.424.354
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
87.951 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.471.455 7.944.023
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.471.455 7.944.023
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.715.256 2.771.233
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.186.711 10.715.256
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 24.216.173 10.723.637
Finansal Yatırımlar
5 8 8
Ticari Alacaklar
9 90.966.691 69.008.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
- 90.966.691 69.008.636
Peşin Ödenmiş Giderler
11 54.064 45.712
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 54.064 45.712
Diğer Dönen Varlıklar
14 3.531.132 2.560.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 3.531.132 2.560.805
ARA TOPLAM
118.768.068 82.338.798
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
118.768.068 82.338.798
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Maddi Duran Varlıklar
6 132.185 170.268
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 1.095.962 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 266.944 454.614
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 302.280 222.799
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.957.082 1.007.392
TOPLAM VARLIKLAR
120.725.150 83.346.190
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8-15 74.868 95.646
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 42.387
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 42.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 32.481
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 32.481
Ticari Borçlar
9 64.663.376 38.830.114
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 64.663.376 38.830.114
Diğer Borçlar
10 317.882 267.368
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 317.882 267.368
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 737.389 223.432
Kısa Vadeli Karşılıklar
903.994 744.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 553.698 338.547
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 350.296 406.149
ARA TOPLAM
66.697.509 40.161.256
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.697.509 40.161.256
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.109.045 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 1.079.340 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 1.079.340 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 29.705 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 29.705 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
495.938 439.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 495.938 439.247
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.604.983 439.247
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
68.302.492 40.600.503
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
52.422.658 42.745.687
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-165.664 -167.428
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-165.664 -167.428
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-165.664 -167.428
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.236.200 835.144
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.676.915 9.056.851
Net Dönem Karı veya Zararı
9.675.207 8.021.120
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
52.422.658 42.745.687
TOPLAM KAYNAKLAR
120.725.150 83.346.190
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 17.502.148 16.186.910
Satışların Maliyeti
17 -2.447.357 -1.264.957
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.054.791 14.921.953
BRÜT KAR (ZARAR)
15.054.791 14.921.953
Genel Yönetim Giderleri
18 -9.077.018 -9.299.313
Pazarlama Giderleri
18 -1.771.492 -1.844.472
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 19.426.890 10.244.175
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -17.028.275 -14.138.581
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.604.896 -116.238
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.604.896 -116.238
Finansman Gelirleri
21 6.326.341 10.917.042
Finansman Giderleri
21 -458.507 -118.634
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.472.730 10.682.170
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 -2.797.523 -2.661.050
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -2.877.445 -2.685.627
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 79.922 24.577
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.675.207 8.021.120
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.675.207 8.021.120
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.675.207 8.021.120
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.764 61.632
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 2.205 77.040
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-441 -15.408
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.764 61.632
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.676.971 8.082.752
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.676.971 8.082.752
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831583
BIST