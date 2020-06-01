***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 25.000.000 -167.428 835.144 9.056.851 8.021.120 42.745.687 0 42.745.687Transferler0 0 401.056 7.620.064 -8.021.120 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 1.764 0 0 9.675.207 9.676.971 0 9.676.971Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -165.664 1.236.200 16.676.915 9.675.207 52.422.658 0 52.422.658Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 25.000.000 -165.664 1.236.200 16.676.915 9.675.207 52.422.658 0 52.422.658Transferler9.675.207 -9.675.207 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)46.723 3.614.236 3.660.959 0 3.660.959Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -118.941 1.236.200 26.352.122 3.614.236 56.083.617 0 56.083.617Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.680.195 1.817.760Dönem Karı (Zararı)3.614.236 2.483.447Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.236.044 -3.584.254Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -25.458 -28.852Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler78.555 91.465Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 76.671 59.724Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 1.884 31.741Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.267.190 -3.138.492Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.267.190 -3.138.492Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 978.049 -508.375İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.817.289 -159.458Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.089.404 -29.035.316Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-366.014 585.561Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.225.016 27.996.447Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler47.691 293.850Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.195.481 -1.260.265Alınan Faiz2.267.190 3.138.492Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -76.052Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -782.476 15.585YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -95.646Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 0 -95.646Kredilerden Nakit Girişleri8 0 -95.646YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.680.195 1.722.114Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.680.195 1.722.114DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 24.207.792 10.715.256DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 34.887.987 12.437.370Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3-4 34.890.452 24.216.173Finansal Yatırımlar5 9 8Ticari Alacaklar9 92.289.399 90.966.691İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 92.289.399 90.966.691Peşin Ödenmiş Giderler11 341.745 54.064İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 341.745 54.064Diğer Dönen Varlıklar14 3.677.976 3.531.132ARA TOPLAM131.199.581 118.768.068TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR131.199.581 118.768.068DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 159.711 159.711Maddi Duran Varlıklar6 126.698 132.185Kullanım Hakkı Varlıkları7 1.059.071 1.095.962Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 246.974 266.944Ertelenmiş Vergi Varlığı22 221.255 302.280TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.813.709 1.957.082TOPLAM VARLIKLAR133.013.290 120.725.150KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8-15 79.256 74.868İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15 44.872 42.387Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 44.872 42.387İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15 34.384 32.481Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 34.384 32.481Ticari Borçlar9 73.020.355 64.663.376İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 73.020.355 64.663.376Diğer Borçlar10 352.483 317.882İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 352.483 317.882Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 989.730 737.389Kısa Vadeli Karşılıklar948.916 903.994Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 596.736 553.698Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 352.180 350.296ARA TOPLAM75.390.740 66.697.509TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER75.390.740 66.697.509UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15 1.067.766 1.109.045İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15 1.047.404 1.079.340Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 1.047.404 1.079.340İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15 20.362 29.705Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 20.362 29.705Uzun Vadeli Karşılıklar13 471.167 495.938Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 471.167 495.938TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.538.933 1.604.983TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER76.929.673 68.302.492ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar56.083.617 52.422.658Ödenmiş Sermaye16 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-118.941 -165.664Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-118.941 -165.664Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-118.941 -165.664Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.236.200 1.236.200Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26.352.122 16.676.915Net Dönem Karı veya Zararı3.614.236 9.675.207TOPLAM ÖZKAYNAKLAR56.083.617 52.422.658TOPLAM KAYNAKLAR133.013.290 120.725.150Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 5.641.529 8.809.114Satışların Maliyeti17 -160.940 -177.668TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.480.589 8.631.446BRÜT KAR (ZARAR)5.480.589 8.631.446Genel Yönetim Giderleri18 -2.684.594 -2.489.537Pazarlama Giderleri18 -670.752 -394.311Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 19.427.117 4.258.669Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -17.737.433 -9.982.831ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.814.927 23.436FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.814.927 23.436Finansman Gelirleri21 862.054 3.155.018Finansman Giderleri21 -3.670 -17.988SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.673.311 3.160.466Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri22 -1.059.075 -677.019Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -989.731 -475.980Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -69.344 -201.039SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.614.236 2.483.447DÖNEM KARI (ZARARI)3.614.236 2.483.447Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.614.236 2.483.447Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar46.723 -68.303Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 58.404 -85.379Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-11.681 17.076Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)46.723 -68.303TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)