***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor
01.06.2020 15:44
***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 25.000.000 -167.428 835.144 9.056.851 8.021.120 42.745.687 0 42.745.687
Transferler
0 0 401.056 7.620.064 -8.021.120 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 1.764 0 0 9.675.207 9.676.971 0 9.676.971
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -165.664 1.236.200 16.676.915 9.675.207 52.422.658 0 52.422.658
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 25.000.000 -165.664 1.236.200 16.676.915 9.675.207 52.422.658 0 52.422.658
Transferler
9.675.207 -9.675.207 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
46.723 3.614.236 3.660.959 0 3.660.959
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -118.941 1.236.200 26.352.122 3.614.236 56.083.617 0 56.083.617
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.680.195 1.817.760
Dönem Karı (Zararı)
3.614.236 2.483.447
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.236.044 -3.584.254
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -25.458 -28.852
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
78.555 91.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 76.671 59.724
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.884 31.741
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.267.190 -3.138.492
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.267.190 -3.138.492
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 978.049 -508.375
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.817.289 -159.458
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.089.404 -29.035.316
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-366.014 585.561
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.225.016 27.996.447
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.691 293.850
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.195.481 -1.260.265
Alınan Faiz
2.267.190 3.138.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -76.052
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -782.476 15.585
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -95.646
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 -95.646
Kredilerden Nakit Girişleri
8 0 -95.646
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.680.195 1.722.114
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.680.195 1.722.114
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.207.792 10.715.256
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 34.887.987 12.437.370
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3-4 34.890.452 24.216.173
Finansal Yatırımlar
5 9 8
Ticari Alacaklar
9 92.289.399 90.966.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 92.289.399 90.966.691
Peşin Ödenmiş Giderler
11 341.745 54.064
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 341.745 54.064
Diğer Dönen Varlıklar
14 3.677.976 3.531.132
ARA TOPLAM
131.199.581 118.768.068
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
131.199.581 118.768.068
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Maddi Duran Varlıklar
6 126.698 132.185
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 1.059.071 1.095.962
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 246.974 266.944
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 221.255 302.280
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.813.709 1.957.082
TOPLAM VARLIKLAR
133.013.290 120.725.150
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8-15 79.256 74.868
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 44.872 42.387
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 44.872 42.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 34.384 32.481
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 34.384 32.481
Ticari Borçlar
9 73.020.355 64.663.376
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 73.020.355 64.663.376
Diğer Borçlar
10 352.483 317.882
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 352.483 317.882
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 989.730 737.389
Kısa Vadeli Karşılıklar
948.916 903.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 596.736 553.698
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 352.180 350.296
ARA TOPLAM
75.390.740 66.697.509
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
75.390.740 66.697.509
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 1.067.766 1.109.045
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 1.047.404 1.079.340
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 1.047.404 1.079.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 20.362 29.705
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 20.362 29.705
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 471.167 495.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 471.167 495.938
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.538.933 1.604.983
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
76.929.673 68.302.492
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
56.083.617 52.422.658
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-118.941 -165.664
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-118.941 -165.664
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-118.941 -165.664
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.236.200 1.236.200
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.352.122 16.676.915
Net Dönem Karı veya Zararı
3.614.236 9.675.207
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
56.083.617 52.422.658
TOPLAM KAYNAKLAR
133.013.290 120.725.150
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 5.641.529 8.809.114
Satışların Maliyeti
17 -160.940 -177.668
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.480.589 8.631.446
BRÜT KAR (ZARAR)
5.480.589 8.631.446
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.684.594 -2.489.537
Pazarlama Giderleri
18 -670.752 -394.311
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 19.427.117 4.258.669
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -17.737.433 -9.982.831
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.814.927 23.436
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.814.927 23.436
Finansman Gelirleri
21 862.054 3.155.018
Finansman Giderleri
21 -3.670 -17.988
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.673.311 3.160.466
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.059.075 -677.019
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -989.731 -475.980
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -69.344 -201.039
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.614.236 2.483.447
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.614.236 2.483.447
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.614.236 2.483.447
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
46.723 -68.303
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 58.404 -85.379
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.681 17.076
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.723 -68.303
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)