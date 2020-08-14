***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 25.000.000 -167.428 835.144 9.056.851 8.021.120 42.745.687 0 42.745.687Transferler0 0 401.056 7.620.064 -8.021.120 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -38.670 0 0 4.866.985 4.828.985 0 4.828.315Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -206.098 1.236.200 16.676.915 4.866.985 47.574.002 0 47.574.002Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 25.000.000 -165.664 1.236.200 16.676.915 9.675.207 52.422.658 0 52.422.658Transferler0 0 483.761 9.191.446 -9.675.207 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 11.327 0 0 8.406.076 8.417.403 0 8.417.403Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -154.337 1.719.961 25.868.361 8.406.076 60.840.061 0 60.840.061Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.814.049 17.486.173Dönem Karı (Zararı)8.406.076 4.866.985Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.061.552 -2.511.586Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -131.098 -126.677Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler315.919 264.649Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 310.946 173.179Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 4.973 91.470Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.645.308 -4.050.983Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-5.645.308 -4.050.983Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 2.398.935 1.401.425İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-20.364.825 12.315.924Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-37.490.516 -18.369.347Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-664.907 322.410Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.939.170 30.281.594Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-148.572 81.267Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-15.020.301 14.671.323Alınan Faiz5.645.308 4.050.983Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -362.131 -140.104Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -1.076.925 -1.096.029YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.538.480 -95.646Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 7.500.000 -95.646Kredilerden Nakit Girişleri8 7.500.000 -95.646Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları38.480 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.275.569 17.390.527Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.275.569 17.390.527DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 24.186.711 10.715.256DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 20.911.142 28.105.783Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 20.911.142 24.216.173Finansal Yatırımlar5 9 8Ticari Alacaklar9 128.457.207 90.966.691İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 128.457.207 90.966.691Peşin Ödenmiş Giderler11 187.367 54.064İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 187.367 54.064Diğer Dönen Varlıklar14 4.359.506 3.531.132İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 4.359.506 3.531.132ARA TOPLAM153.915.231 118.768.068TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR153.915.231 118.768.068DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 159.711 159.711Maddi Duran Varlıklar6 121.209 132.185Kullanım Hakkı Varlıkları6 1.022.179 1.095.962Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 220.605 266.944Ertelenmiş Vergi Varlığı22 312.518 302.280TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.836.222 1.957.082TOPLAM VARLIKLAR155.751.453 120.725.150KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8-5 7.583.901 74.868İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47.502 42.387Kiralama İşlemlerinden Borçlar47.502 42.387İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7.536.399 32.481Banka Kredileri7.500.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar36.399 32.481Ticari Borçlar9 83.390.220 64.663.376İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 83.390.220 64.663.376Diğer Borçlar10 281.487 317.882İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 281.487 317.882Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 1.251.514 737.389Kısa Vadeli Karşılıklar893.909 903.994Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 538.640 553.698Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 355.269 350.296ARA TOPLAM93.401.031 66.697.509TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER93.401.031 66.697.509UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15 1.064.709 1.109.045İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15 1.054.238 1.079.340Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 1.054.238 1.079.340İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15 10.471 29.705Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 10.471 29.705Uzun Vadeli Karşılıklar13 445.652 495.938Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 445.652 495.938TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.510.361 1.604.983TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER94.911.392 68.302.492ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar60.840.061 52.422.658Ödenmiş Sermaye16 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-154.337 -165.664Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-154.337 -165.664Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-154.337 -165.664Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.719.961 1.236.200Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları25.868.361 16.676.915Net Dönem Karı veya Zararı8.406.076 9.675.207TOPLAM ÖZKAYNAKLAR60.840.061 52.422.658TOPLAM KAYNAKLAR155.751.453 120.725.150Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 20.624.837 7.978.374 14.394.775 4.301.559Satışların Maliyeti17 -8.229.596 -1.250.055 -8.068.656 -1.072.387TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.395.241 6.728.319 6.326.119 3.229.172FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)12.395.241 6.728.319 6.326.119 3.229.172Genel Yönetim Giderleri18 -4.877.543 -4.580.524 -2.192.928 -2.090.987Pazarlama Giderleri18 -1.359.448 -775.732 -688.696 -381.421Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 23.162.967 14.061.861 4.119.051 3.743.442Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -19.534.712 -13.139.283 -1.797.299 -3.234.925ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.786.505 2.294.641 5.766.247 1.265.281FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.786.505 2.294.641 5.766.247 1.265.281Finansman Gelirleri21 1.319.135 4.054.937 662.413 1.905.843Finansman Giderleri21 -441.621 -81.168 -437.951 -63.180SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.664.019 6.268.410 5.990.709 3.107.944Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri22 -2.257.943 -1.401.425 -1.198.869 -724.406Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -2.328.439 -1.458.502 -1.338.709 -982.522Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 70.496 57.077 139.840 258.116SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.406.076 4.866.985 4.791.840 2.383.538DÖNEM KARI (ZARARI)8.406.076 4.866.985 4.791.840 2.383.538Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları8.406.076 4.866.985 4.791.840 2.383.538Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar11.327 -38.670 -35.396 29.633Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 14.159 -48.338 -44.245 37.041Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.832 9.668 8.849 -7.408Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.327 -38.670 -35.396 29.633TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.417.403 4.828.315 4.756.444 2.413.171Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları8.417.403 4.828.315 4.756.444 2.413.171http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869108BIST