***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 25.000.000 -167.428 835.144 9.056.851 8.021.120 42.745.687 0 42.745.687Transferler401.056 7.620.064 -8.021.120 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-27.330 6.881.280 6.853.950 0 6.853.950Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -194.758 1.236.200 16.676.915 6.881.280 49.599.637 0 49.599.637Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 25.000.000 -165.664 1.236.200 16.676.915 9.675.207 52.422.658 0 52.422.658Transferler483.761 9.191.446 -9.675.207 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)95.194 14.824.908 14.920.102 0 14.920.102Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -70.470 1.719.961 25.868.361 14.824.908 67.342.760 0 67.342.760Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.055.648 12.783.825Dönem Karı (Zararı)14.824.908 6.881.280Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.004.163 -3.134.854Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -117.446 -178.895Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler613.662 266.735Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 474.009 170.370Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler139.653 96.365Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.791.022 -5.212.030Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.791.022 -5.212.030Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.298.969 1.989.336İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-24.956.683 5.731.687Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-37.115.382 194.806Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler536.992 -162.162Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.779.255 5.745.700Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-157.548 -46.657Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-7.127.612 9.478.113Alınan Temettüler1.791.022 5.212.030Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-371.008 -140.104Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -2.348.050 -1.766.214YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.049.638 16.203Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 7.000.000 16.203Kredilerden Nakit Girişleri8 7.000.000 16.203Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları49.638 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.006.010 12.800.028NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.006.010 12.800.028DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 24.186.711 10.715.256DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 23.180.701 23.515.284Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 23.180.701 24.216.173Finansal Yatırımlar5 9 8Ticari Alacaklar9 128.082.073 90.966.691İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 128.082.073 90.966.691Peşin Ödenmiş Giderler11 188.593 54.064İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 188.593 54.064Diğer Dönen Varlıklar14 3.059.541 3.531.132İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 3.059.541 3.531.132ARA TOPLAM154.510.917 118.768.068TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR154.510.917 118.768.068DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 159.711 159.711Maddi Duran Varlıklar6 115.721 132.185Kullanım Hakkı Varlıkları6 953.270 1.095.962Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 220.605 266.944Ertelenmiş Vergi Varlığı22 330.136 302.280TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.779.443 1.957.082TOPLAM VARLIKLAR156.290.360 120.725.150KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 7.050.285 74.868İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15 50.285 42.387Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 50.285 42.387İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 7.000.000 32.481Banka Kredileri7.000.000 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 32.481Ticari Borçlar9 77.180.019 64.663.376İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 77.180.019 64.663.376Diğer Borçlar10 272.705 317.882İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 272.705 317.882Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 1.880.423 737.389Kısa Vadeli Karşılıklar1.098.715 903.994Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 608.765 553.698Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 489.950 350.296ARA TOPLAM87.482.147 66.697.509TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER87.482.147 66.697.509UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.040.574 1.109.045İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15 1.040.574 1.079.340İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15 0 29.705Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 424.879 495.938TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.465.453 1.604.983TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER88.947.600 68.302.492ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar67.342.760 52.422.658Ödenmiş Sermaye16 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-70.470 -165.664Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-70.470 -165.664Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-70.470 -165.664Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.719.961 1.236.200Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları25.868.361 16.676.915Net Dönem Karı veya Zararı14.824.908 9.675.207TOPLAM ÖZKAYNAKLAR67.342.760 52.422.658TOPLAM KAYNAKLAR156.290.360 120.725.150Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 29.528.618 13.969.266 8.903.780 5.990.892Satışların Maliyeti17 -8.229.596 -2.369.921 0 -1.119.866TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)21.299.022 11.599.345 8.903.780 4.871.026FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)21.299.022 11.599.345 8.903.780 4.871.026Genel Yönetim Giderleri18 -7.166.631 -6.711.066 -2.289.088 -2.130.542Pazarlama Giderleri18 -2.279.042 -1.241.839 -919.594 -466.107Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 28.449.654 16.026.586 5.286.687 1.964.725Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -21.611.011 -15.594.989 -2.076.299 -2.455.706ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.691.992 4.078.037 8.905.486 1.783.396FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)18.691.992 4.078.037 8.905.486 1.783.396Finansman Gelirleri21 1.791.021 5.247.417 561.245 1.192.480Finansman Giderleri21 -1.439.870 -454.838 -998.250 -373.670SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.043.143 468.481 2.602.206Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri22 -4.218.235 -1.989.336 -1.960.292 -587.911Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -4.228.473 -2.030.232 -1.900.034 -571.730Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 10.238 40.896 -60.258 -16.181SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.824.908 6.881.280 6.508.189 2.014.295DÖNEM KARI (ZARARI)14.824.908 6.881.280 6.508.189 2.014.295Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları14.824.908 6.881.280 6.508.189 2.014.295Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar95.194 -27.330 83.867 11.340Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 118.993 -34.163 104.834 14.175Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-23.799 6.833 -20.967 -2.835Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)95.194 -27.330 83.867 11.340TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.920.102 6.853.950 6.592.056 2.025.635Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları14.920.102 6.853.950 6.592.056 2.025.635http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884360BIST