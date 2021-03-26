***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor
26.03.2021 17:22
***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 25.000.000 -167.428 835.144 9.056.851 8.021.120 42.745.687 0 42.745.687
Transferler
401.056 7.620.064 -8.021.120 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.764 9.675.207 9.676.971 0 9.676.971
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -165.664 1.236.200 16.676.915 9.675.207 52.422.658 0 52.422.658
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 25.000.000 -165.664 1.236.200 16.676.915 9.675.207 52.422.658 0 52.422.658
Transferler
483.761 9.191.446 -9.675.207 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
54.614 19.274.389 19.329.003 0 19.329.003
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -111.050 1.719.961 25.868.361 19.274.389 71.751.661 0 71.751.661
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.400.360 13.479.150
Dönem Karı (Zararı)
19.274.389 9.675.207
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.657.652 -3.279.310
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -151.752 -225.751
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
827.512 445.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 659.680 501.651
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
167.832 -55.853
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.601.944 -6.296.880
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.601.944 -6.296.880
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.583.836 2.797.523
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.456.380 3.377.465
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.477.831 -21.958.055
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.076.256 -464.711
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.988.647 25.833.262
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
109.060 -33.031
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-524.339 9.773.362
Alınan Faiz
2.601.944 6.296.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -477.029 -227.604
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -5.000.936 -2.363.488
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.674.901 -7.695
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 5.000.000 -95.646
Kredilerden Nakit Girişleri
5.000.000 -95.646
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-325.099 87.951
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.274.541 13.471.455
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.274.541 13.471.455
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.186.711 10.715.256
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 25.461.252 24.186.711
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 30.928.384 24.216.173
Finansal Yatırımlar
5 8 8
Ticari Alacaklar
9 155.977.390 90.966.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 155.977.390 90.966.691
Peşin Ödenmiş Giderler
11 40.779 54.064
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 40.779 54.064
Diğer Dönen Varlıklar
14 5.149.413 3.531.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 5.149.413 3.531.132
ARA TOPLAM
192.095.974 118.768.068
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
192.095.974 118.768.068
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Maddi Duran Varlıklar
6 110.302 132.185
Kullanım Hakkı Varlıkları
6 924.383 1.095.962
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 220.605 266.944
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 263.175 302.280
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.678.176 1.957.082
TOPLAM VARLIKLAR
193.774.150 120.725.150
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8-15 5.053.233 74.868
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 53.233 74.868
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 53.233 74.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 5.000.000 0
Banka Kredileri
8 5.000.000 0
Ticari Borçlar
9 112.652.023 64.663.376
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 112.652.023 64.663.376
Diğer Borçlar
10 314.140 317.882
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 314.140 317.882
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 1.294.837 737.389
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.163.174 903.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 645.046 553.698
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 518.128 350.296
ARA TOPLAM
120.477.407 66.697.509
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
120.477.407 66.697.509
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 1.026.108 1.109.045
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 1.026.108 1.109.045
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 1.026.108 1.109.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 518.974 495.938
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.545.082 1.604.983
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
122.022.489 68.302.492
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
71.751.661 52.422.658
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-111.050 -165.664
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-111.050 -165.664
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-111.050 -165.664
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.719.961 1.236.200
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.868.361 16.676.915
Net Dönem Karı veya Zararı
19.274.389 9.675.207
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
71.751.661 52.422.658
TOPLAM KAYNAKLAR
193.774.150 120.725.150
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 40.544.827 17.502.148
Satışların Maliyeti
17 -8.229.596 -2.447.357
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.315.231 15.054.791
BRÜT KAR (ZARAR)
32.315.231 15.054.791
Genel Yönetim Giderleri
18 -9.985.006 -9.077.018
Pazarlama Giderleri
18 -3.206.198 -1.771.492
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 33.318.231 19.357.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -28.217.159 -16.898.232
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.225.099 6.665.561
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.225.099 6.665.561
Finansman Gelirleri
21 2.691.302 6.395.719
Finansman Giderleri
21 -2.058.176 -588.550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.858.225 12.472.730
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 -5.583.836 -2.797.523
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -5.558.384 -2.877.445
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -25.452 79.922
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.274.389 9.675.207
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.274.389 9.675.207
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.274.389 9.675.207
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
54.614 1.764
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 68.267 2.205
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13.653 -441
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.614 1.764
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.329.003 9.676.971
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.329.003 9.676.971
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921109
BIST