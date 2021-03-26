***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 25.000.000 -167.428 835.144 9.056.851 8.021.120 42.745.687 0 42.745.687Transferler401.056 7.620.064 -8.021.120 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.764 9.675.207 9.676.971 0 9.676.971Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -165.664 1.236.200 16.676.915 9.675.207 52.422.658 0 52.422.658Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 25.000.000 -165.664 1.236.200 16.676.915 9.675.207 52.422.658 0 52.422.658Transferler483.761 9.191.446 -9.675.207 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)54.614 19.274.389 19.329.003 0 19.329.003Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -111.050 1.719.961 25.868.361 19.274.389 71.751.661 0 71.751.661Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.400.360 13.479.150Dönem Karı (Zararı)19.274.389 9.675.207Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.657.652 -3.279.310Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -151.752 -225.751Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler827.512 445.798Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 659.680 501.651Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler167.832 -55.853Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.601.944 -6.296.880Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.601.944 -6.296.880Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.583.836 2.797.523İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-23.456.380 3.377.465Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-70.477.831 -21.958.055Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.076.256 -464.711Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler47.988.647 25.833.262Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler109.060 -33.031Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-524.339 9.773.362Alınan Faiz2.601.944 6.296.880Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -477.029 -227.604Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -5.000.936 -2.363.488YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.674.901 -7.695Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 5.000.000 -95.646Kredilerden Nakit Girişleri5.000.000 -95.646Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-325.099 87.951YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.274.541 13.471.455Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.274.541 13.471.455DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 24.186.711 10.715.256DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 25.461.252 24.186.711Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 30.928.384 24.216.173Finansal Yatırımlar5 8 8Ticari Alacaklar9 155.977.390 90.966.691İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 155.977.390 90.966.691Peşin Ödenmiş Giderler11 40.779 54.064İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 40.779 54.064Diğer Dönen Varlıklar14 5.149.413 3.531.132İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 5.149.413 3.531.132ARA TOPLAM192.095.974 118.768.068TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR192.095.974 118.768.068DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 159.711 159.711Maddi Duran Varlıklar6 110.302 132.185Kullanım Hakkı Varlıkları6 924.383 1.095.962Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 220.605 266.944Ertelenmiş Vergi Varlığı22 263.175 302.280TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.678.176 1.957.082TOPLAM VARLIKLAR193.774.150 120.725.150KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8-15 5.053.233 74.868İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15 53.233 74.868Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 53.233 74.868İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 5.000.000 0Banka Kredileri8 5.000.000 0Ticari Borçlar9 112.652.023 64.663.376İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 112.652.023 64.663.376Diğer Borçlar10 314.140 317.882İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 314.140 317.882Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 1.294.837 737.389Kısa Vadeli Karşılıklar1.163.174 903.994Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 645.046 553.698Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 518.128 350.296ARA TOPLAM120.477.407 66.697.509TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER120.477.407 66.697.509UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15 1.026.108 1.109.045İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15 1.026.108 1.109.045Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 1.026.108 1.109.045Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 518.974 495.938TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.545.082 1.604.983TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER122.022.489 68.302.492ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar71.751.661 52.422.658Ödenmiş Sermaye16 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-111.050 -165.664Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-111.050 -165.664Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-111.050 -165.664Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.719.961 1.236.200Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları25.868.361 16.676.915Net Dönem Karı veya Zararı19.274.389 9.675.207TOPLAM ÖZKAYNAKLAR71.751.661 52.422.658TOPLAM KAYNAKLAR193.774.150 120.725.150Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 40.544.827 17.502.148Satışların Maliyeti17 -8.229.596 -2.447.357TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)32.315.231 15.054.791BRÜT KAR (ZARAR)32.315.231 15.054.791Genel Yönetim Giderleri18 -9.985.006 -9.077.018Pazarlama Giderleri18 -3.206.198 -1.771.492Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 33.318.231 19.357.512Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -28.217.159 -16.898.232ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.225.099 6.665.561FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.225.099 6.665.561Finansman Gelirleri21 2.691.302 6.395.719Finansman Giderleri21 -2.058.176 -588.550SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24.858.225 12.472.730Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri22 -5.583.836 -2.797.523Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -5.558.384 -2.877.445Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -25.452 79.922SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19.274.389 9.675.207DÖNEM KARI (ZARARI)19.274.389 9.675.207Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları19.274.389 9.675.207Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar54.614 1.764Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 68.267 2.205Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-13.653 -441Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)54.614 1.764TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.329.003 9.676.971Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları19.329.003 9.676.971http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921109BIST