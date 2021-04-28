***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 25.000.000 -165.664 1.236.200 16.676.915 9.675.207 52.422.658 52.422.658Transferler9.675.207 -9.675.207 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)46.723 3.614.236 3.660.959 3.660.959Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -118.941 1.236.200 26.352.122 3.614.236 56.083.617 56.083.617Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 25.000.000 -111.050 1.719.961 25.868.361 19.274.389 71.751.661 71.751.661Transferler963.719 18.310.670 -19.274.389 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-28.749 8.295.238 8.266.489 8.266.489Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -139.799 2.683.680 44.179.031 10.484.715 80.018.150 80.018.150Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-42.382.089 10.680.195Dönem Karı (Zararı)8.295.238 3.614.236Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.616.852 -1.236.044Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -93.985 -25.458Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler449.903 78.555Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 307.373 76.671Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler142.530 1.884Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-928.543 -2.267.190Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-928.543 -2.267.190Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.189.477 978.049İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-51.676.908 6.817.289Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-27.031.475 -1.089.404Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.814.259 -366.014Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-30.029.954 8.225.016Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler570.262 47.691Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-41.764.818 9.195.481Alınan Faiz928.543 2.267.190Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -216.500 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -1.329.314 -782.476YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.586 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -6.586 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -6.586 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI45.524.901 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri45.524.901 0Kredilerden Nakit Girişleri8 45.850.000 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-325.099 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.136.226 10.680.195Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.136.226 10.680.195DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 25.461.252 24.207.792DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 28.597.478 34.887.987Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 28.597.478 30.928.384Finansal Yatırımlar5 8 8Ticari Alacaklar9 183.008.865 155.977.390İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 183.008.865 155.977.390Peşin Ödenmiş Giderler11 335.487 40.779İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderlerİlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 335.487 40.779Diğer Dönen Varlıklar14 5.520.494 5.149.413İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 5.520.494 5.149.413ARA TOPLAM217.462.332 192.095.974TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR217.462.332 192.095.974DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 159.711 159.711Maddi Duran Varlıklar6 112.472 110.302Kullanım Hakkı Varlıkları6 895.496 924.383Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 214.564 220.605Ertelenmiş Vergi Varlığı22 202.931 263.175TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.585.174 1.678.176TOPLAM VARLIKLAR219.047.506 193.774.150KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8-15 50.906.353 5.053.233İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15 56.353 53.233Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 56.353 53.233İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 50.850.000 5.000.000Banka Kredileri8 50.850.000 5.000.000Ticari Borçlar9 82.622.069 112.652.023İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 82.622.069 112.652.023Diğer Borçlar10 475.179 314.140İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 475.179 314.140Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 2.063.475 1.294.837Kısa Vadeli Karşılıklar1.381.046 1.163.174Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 720.388 645.046Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 660.658 518.128ARA TOPLAM137.448.122 120.477.407TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER137.448.122 120.477.407UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15 1.010.793 1.026.108İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.010.793 1.026.108Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.010.793 1.026.108Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 570.441 518.974TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.581.234 1.545.082TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER139.029.356 122.022.489ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar80.018.150 71.751.661Ödenmiş Sermaye16 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-139.799 -111.050Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-139.799 -111.050Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-139.799 -111.050Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.683.680 1.719.961Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları44.179.031 25.868.361Net Dönem Karı veya Zararı8.295.238 19.274.389TOPLAM ÖZKAYNAKLAR80.018.150 71.751.661TOPLAM KAYNAKLAR219.047.506 193.774.150Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Öncek