***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 25.000.000 -165.664 1.236.200 16.676.915 9.675.207 52.422.658 52.422.658Transferler483.761 9.191.446 -9.675.207 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11.327 8.406.076 8.417.403 8.417.403Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -154.337 1.719.961 25.868.361 8.406.076 60.840.061 60.840.061Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 25.000.000 -111.050 1.719.961 25.868.361 19.274.389 71.751.661 71.751.661Transferler963.719 18.310.670 -19.274.389 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-46.039 13.934.440 13.888.401 13.888.401Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -157.089 2.683.680 44.179.031 13.934.440 85.640.062 85.640.062Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.937.198 -10.814.049Dönem Karı (Zararı)13.934.440 8.406.076Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.963.222 -3.061.552Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 81.866 -131.098Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler395.133 315.919Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 271.532 310.946Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler123.601 4.973Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.026.655 -5.645.308Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.026.655 -5.645.308Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.512.878 2.398.935İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.291.667 -20.364.825Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler38.978.772 -37.490.516Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.038.523 -664.907Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-50.596.551 17.939.170Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler287.589 -148.572Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.605.995 -15.020.301Alınan Faiz2.026.655 5.645.308Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-265.466 -362.131Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -3.429.986 -1.076.925YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-108.287 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -108.287 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -108.287 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.325.099 7.538.480Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-4.000.000 7.500.000Kredilerden Nakit Girişleri8 -4.000.000 7.500.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-325.099 38.480YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.503.812 -3.275.569Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.503.812 -3.275.569DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 25.461.252 24.186.711DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 30.965.064 20.911.142Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 30.965.064 30.928.384Finansal Yatırımlar5 8 8Ticari Alacaklar9 155.977.390Peşin Ödenmiş Giderler11 194.885 40.779İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 194.885 40.779Diğer Dönen Varlıklar14 4.485.470 5.149.413İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 4.485.470 5.149.413ARA TOPLAM152.644.045 192.095.974TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR152.644.045 192.095.974DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 159.711 159.711Maddi Duran Varlıklar6 108.056 110.302Kullanım Hakkı Varlıkları6 965.132 924.383Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 208.523 220.605Ertelenmiş Vergi Varlığı22 338.595 263.175TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.780.017 1.678.176TOPLAM VARLIKLAR154.424.062 193.774.150KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8-15 1.065.277 5.053.233İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15 65.277 53.233Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 65.277 53.233İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 1.000.000 5.000.000Banka Kredileri8 1.000.000 5.000.000Ticari Borçlar9 62.055.472 112.652.023İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 62.055.472 112.652.023Diğer Borçlar10 279.453 314.140İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 279.453 314.140Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 2.424.989 1.294.837Kısa Vadeli Karşılıklar1.292.101 1.163.174Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 650.372 645.046Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 641.729 518.128ARA TOPLAM67.117.292 120.477.407TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER67.117.292 120.477.407UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15 1.089.445 1.026.108İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15 1.089.445 1.026.108Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.089.445 1.026.108Uzun Vadeli Karşılıklar13 577.263 518.974Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 577.263 518.974TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.666.708 1.545.082TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER68.784.000 122.022.489ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar85.640.062 71.751.661Ödenmiş Sermaye16 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-157.089 -111.050Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-157.089 -111.050Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-157.089 -111.050Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.683.680 1.719.961Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları44.179.031 25.868.361Net Dönem Karı veya Zararı13.934.440 19.274.389TOPLAM ÖZKAYNAKLAR85.640.062 71.751.661TOPLAM KAYNAKLAR154.424.062 193.774.150Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 28.995.646 20.624.837 9.587.383 14.394.775Satışların Maliyeti17 -9.663.239 -8.229.596 -921.060 -8.068.656TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.332.407 12.395.241 8.666.323 6.326.119BRÜT KAR (ZARAR)19.332.407 12.395.241 8.666.323 6.326.119Genel Yönetim Giderleri18 -4.865.437 -4.877.543 -2.123.245 -2.192.928Pazarlama Giderleri18 -1.799.358 -1.359.448 -722.117 -688.696Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 24.209.327 23.162.967 5.870.350 4.119.051Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -18.080.091 -19.534.712 -3.914.319 -1.797.299ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.796.848 9.786.505 7.776.992 5.766.247FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)18.796.848 9.786.505 7.776.992 5.766.247Finansman Gelirleri21 2.026.655 1.319.135 1.098.112 662.413Finansman Giderleri21 -2.376.185 -441.621 -912.501 -437.951SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.447.318 10.664.019 7.962.603 5.990.709Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri22 -4.512.878 -2.257.943 -2.323.401 -1.198.869Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -4.560.138 -2.328.439 -2.462.186 -1.338.709Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 47.260 70.496 138.785 139.840SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.934.440 8.406.076 5.639.202 4.791.840DÖNEM KARI (ZARARI)13.934.440 8.406.076 5.639.202 4.791.840Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.934.440 8.406.076 5.639.202 4.791.840Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-46.039 11.327 -17.290 -35.396Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -57.549 14.159 -21.613 -44.245Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler11.510 -2.832 4.323 8.849Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-46.039 11.327 -17.290 -35.396TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.888.401 8.417.403 5.621.912 4.756.444Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.888.401 8.417.403 5.621.912 4.756.444http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958310BIST