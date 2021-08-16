***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor
16.08.2021 17:12
***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 25.000.000 -165.664 1.236.200 16.676.915 9.675.207 52.422.658 52.422.658
Transferler
483.761 9.191.446 -9.675.207 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.327 8.406.076 8.417.403 8.417.403
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -154.337 1.719.961 25.868.361 8.406.076 60.840.061 60.840.061
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 25.000.000 -111.050 1.719.961 25.868.361 19.274.389 71.751.661 71.751.661
Transferler
963.719 18.310.670 -19.274.389 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.039 13.934.440 13.888.401 13.888.401
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -157.089 2.683.680 44.179.031 13.934.440 85.640.062 85.640.062
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.937.198 -10.814.049
Dönem Karı (Zararı)
13.934.440 8.406.076
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.963.222 -3.061.552
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 81.866 -131.098
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
395.133 315.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 271.532 310.946
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
123.601 4.973
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.026.655 -5.645.308
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.026.655 -5.645.308
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.512.878 2.398.935
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.291.667 -20.364.825
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
38.978.772 -37.490.516
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.038.523 -664.907
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.596.551 17.939.170
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
287.589 -148.572
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.605.995 -15.020.301
Alınan Faiz
2.026.655 5.645.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-265.466 -362.131
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -3.429.986 -1.076.925
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-108.287 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -108.287 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -108.287 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.325.099 7.538.480
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-4.000.000 7.500.000
Kredilerden Nakit Girişleri
8 -4.000.000 7.500.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-325.099 38.480
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.503.812 -3.275.569
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.503.812 -3.275.569
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 25.461.252 24.186.711
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 30.965.064 20.911.142
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 30.965.064 30.928.384
Finansal Yatırımlar
5 8 8
Ticari Alacaklar
9 155.977.390
Peşin Ödenmiş Giderler
11 194.885 40.779
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 194.885 40.779
Diğer Dönen Varlıklar
14 4.485.470 5.149.413
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 4.485.470 5.149.413
ARA TOPLAM
152.644.045 192.095.974
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
152.644.045 192.095.974
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Maddi Duran Varlıklar
6 108.056 110.302
Kullanım Hakkı Varlıkları
6 965.132 924.383
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 208.523 220.605
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 338.595 263.175
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.780.017 1.678.176
TOPLAM VARLIKLAR
154.424.062 193.774.150
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8-15 1.065.277 5.053.233
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 65.277 53.233
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 65.277 53.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.000.000 5.000.000
Banka Kredileri
8 1.000.000 5.000.000
Ticari Borçlar
9 62.055.472 112.652.023
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 62.055.472 112.652.023
Diğer Borçlar
10 279.453 314.140
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 279.453 314.140
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 2.424.989 1.294.837
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.292.101 1.163.174
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 650.372 645.046
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 641.729 518.128
ARA TOPLAM
67.117.292 120.477.407
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.117.292 120.477.407
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 1.089.445 1.026.108
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 1.089.445 1.026.108
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.089.445 1.026.108
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 577.263 518.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 577.263 518.974
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.666.708 1.545.082
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
68.784.000 122.022.489
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
85.640.062 71.751.661
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-157.089 -111.050
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-157.089 -111.050
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-157.089 -111.050
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.683.680 1.719.961
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
44.179.031 25.868.361
Net Dönem Karı veya Zararı
13.934.440 19.274.389
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
85.640.062 71.751.661
TOPLAM KAYNAKLAR
154.424.062 193.774.150
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 28.995.646 20.624.837 9.587.383 14.394.775
Satışların Maliyeti
17 -9.663.239 -8.229.596 -921.060 -8.068.656
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.332.407 12.395.241 8.666.323 6.326.119
BRÜT KAR (ZARAR)
19.332.407 12.395.241 8.666.323 6.326.119
Genel Yönetim Giderleri
18 -4.865.437 -4.877.543 -2.123.245 -2.192.928
Pazarlama Giderleri
18 -1.799.358 -1.359.448 -722.117 -688.696
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 24.209.327 23.162.967 5.870.350 4.119.051
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -18.080.091 -19.534.712 -3.914.319 -1.797.299
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.796.848 9.786.505 7.776.992 5.766.247
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.796.848 9.786.505 7.776.992 5.766.247
Finansman Gelirleri
21 2.026.655 1.319.135 1.098.112 662.413
Finansman Giderleri
21 -2.376.185 -441.621 -912.501 -437.951
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.447.318 10.664.019 7.962.603 5.990.709
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 -4.512.878 -2.257.943 -2.323.401 -1.198.869
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -4.560.138 -2.328.439 -2.462.186 -1.338.709
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 47.260 70.496 138.785 139.840
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.934.440 8.406.076 5.639.202 4.791.840
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.934.440 8.406.076 5.639.202 4.791.840
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.934.440 8.406.076 5.639.202 4.791.840
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-46.039 11.327 -17.290 -35.396
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -57.549 14.159 -21.613 -44.245
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.510 -2.832 4.323 8.849
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-46.039 11.327 -17.290 -35.396
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.888.401 8.417.403 5.621.912 4.756.444
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.888.401 8.417.403 5.621.912 4.756.444
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958310
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