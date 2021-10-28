***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 25.000.000 -165.664 1.236.200 16.676.915 9.675.207 52.422.658 52.422.658Transferler483.761 9.191.446 -9.675.207 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)95.194 14.824.907 14.920.101 14.920.101Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -154.337 1.719.961 25.868.361 8.406.076 60.840.061 60.840.061Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 25.000.000 -111.050 1.719.961 25.868.361 19.274.389 71.751.661 71.751.661Transferler963.719 18.310.670 -19.274.389 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-74.539 17.650.780 17.576.244 17.576.244Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -185.586 2.683.680 44.179.031 17.650.780 89.327.905 89.327.905Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.953.677 -8.055.648Dönem Karı (Zararı)17.650.780 14.824.908Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.441.452 3.004.163Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 125.589 -117.446Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler344.796 613.662Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 278.368 474.009Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler66.428 139.653Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.651.759 -1.791.022Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.651.759 -1.791.022Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.622.826 4.298.969İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-19.556.943 -24.956.683Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler32.358.715 -37.115.382Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.333.425 536.992Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-58.678.007 11.779.255Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler428.924 -157.548Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.535.289 -7.127.612Alınan Temettüler2.651.759 1.791.022Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-265.466 -371.008Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -5.875.259 -2.348.050YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-108.287 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -108.287 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -108.287 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.325.099 7.049.638Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 -5.000.000 7.000.000Kredilerden Nakit Girişleri8 -5.000.000 7.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-325.099 49.638YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.387.063 -1.006.010NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.387.063 -1.006.010DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 25.461.252 24.186.711DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 18.074.189 23.180.701Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 26.784.189 30.928.384Finansal Yatırımlar5 8 8Ticari Alacaklar9 114.908.675 155.977.390İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 114.908.675 155.977.390Peşin Ödenmiş Giderler11 212.676 40.779İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 212.676 40.779Diğer Dönen Varlıklar14 4.056.158 5.149.413İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 4.056.158 5.149.413ARA TOPLAM145.961.706 192.095.974TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR145.961.706 192.095.974DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 159.711 159.711Maddi Duran Varlıklar6 103.641 110.302Kullanım Hakkı Varlıkları6 929.889 924.383Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 204.458 220.605Ertelenmiş Vergi Varlığı22 372.961 263.175TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.770.660 1.678.176TOPLAM VARLIKLAR147.732.366 193.774.150KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 69.102 5.053.233İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15 69.102 53.233Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 69.102 53.233İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 5.000.000Banka Kredileri5.000.000Ticari Borçlar9 53.900.494 112.652.023İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 53.900.494 112.652.023Diğer Borçlar10 394.522 314.140İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 394.522 314.140Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 1.116.176 1.294.837Kısa Vadeli Karşılıklar1.253.106 1.163.174Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 668.550 645.046Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 584.556 518.128ARA TOPLAM56.733.400 120.477.407TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER56.733.400 120.477.407UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15 1.069.519 1.026.108İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15 1.069.519 1.026.108Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 1.069.519 1.026.108Uzun Vadeli Karşılıklar13 601.542 518.974Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 601.542 518.974TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.671.061 1.545.082TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER58.404.461 122.022.489ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar89.327.905 71.751.661Ödenmiş Sermaye16 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-185.586 -111.050Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-185.586 -111.050Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-185.586 -111.050Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.683.680 1.719.961Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları44.179.031 25.868.361Net Dönem Karı veya Zararı17.650.780 19.274.389TOPLAM ÖZKAYNAKLAR89.327.905 71.751.661TOPLAM KAYNAKLAR147.732.366 193.774.150Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 36.253.019 29.528.618 7.257.373 8.903.780Satışların Maliyeti17 -9.759.265 -8.229.596 -96.026 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)26.493.754 21.299.022 7.161.347 8.903.780FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)26.493.754 21.299.022 7.161.347 8.903.780Genel Yönetim Giderleri18 -7.423.804 -7.166.631 -2.558.117 -2.289.088Pazarlama Giderleri18 -2.466.956 -2.279.042 -667.598 -919.594Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 37.801.151 28.449.654 13.591.824 5.286.687Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -31.206.728 -21.611.011 -13.126.637 -2.076.299ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.197.417 18.691.992 4.400.819 8.905.486FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)23.197.417 18.691.992 4.400.819 8.905.486Finansman Gelirleri21 2.651.759 1.791.021 625.104 561.245Finansman Giderleri21 -2.575.570 -1.439.870 -199.385 -998.250SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.273.606 19.043.143 4.826.538 8.468.481Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri22 -5.622.826 -4.218.235 -1.183.720 -1.960.292Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -5.696.598 -4.228.473 -1.136.460 -1.900.034Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 73.772 10.238 -47.260 -60.258SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17.650.780 14.824.908 3.642.818 6.508.189DÖNEM KARI (ZARARI)17.650.780 14.824.908 3.642.818 6.508.189Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları17.650.780 14.824.908 3.642.818 6.508.189Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-74.536 95.194 -28.497 83.867Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -93.170 118.993 -35.621 104.834Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18.634 -23.799 7.124 -20.967Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-74.536 95.194 -28.497 83.867TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.576.244 14.920.102 3.614.321 6.592.056Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları17.576.244 14.920.102 3.614.321 6.592.056http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973118BIST