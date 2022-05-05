***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor
05.05.2022 14:54
***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 25.000.000 -111.050 1.719.961 25.868.361 19.274.389 71.751.661 0 71.751.661
Transferler
963.719 18.310.670 -19.274.389 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.749 8.295.238 8.266.489 0 8.266.489
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -139.799 2.683.680 44.179.031 8.295.238 80.018.150 0 80.018.150
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 25.000.000 -265.544 2.683.680 44.179.031 31.172.957 102.770.124 0 102.770.124
Transferler
1.558.648 29.614.309 -31.172.957 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-267.231 7.055.468 6.788.237 0 6.788.237
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -532.775 4.242.328 73.793.340 7.055.468 109.558.361 0 109.558.361
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.773.924 -42.382.089
Dönem Karı (Zararı)
7.055.468 8.295.238
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
893.402 1.616.852
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -140.815 -93.985
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-416.142 449.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 350.732 307.373
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-766.874 142.530
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-705.973 -928.543
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-705.973 -928.543
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.156.332 2.189.477
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
19.609.690 -51.676.908
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-856 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.706.689 -27.031.475
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
30.366.258 4.814.259
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.713.658 -30.029.954
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
237.319 570.262
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.558.560 -41.764.818
Alınan Faiz
705.973 928.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-182.956 -216.500
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -4.307.653 -1.329.314
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -6.586
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -6.586
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -6.586
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.426.000 45.524.901
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.750.000 45.850.000
Kredilerden Nakit Girişleri
8 10.750.000 45.850.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-324.000 -325.099
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-324.000 -325.099
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.199.924 3.136.226
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.199.924 3.136.226
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.154.847 25.461.252
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 35.354.771 28.597.478
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 39.024.224 2.979.847
Finansal Yatırımlar
5 864 8
Ticari Alacaklar
9 171.373.756 157.511.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 171.373.756 157.511.520
Peşin Ödenmiş Giderler
11 485.775 77.174
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 485.775 77.174
Diğer Dönen Varlıklar
14 6.392.811 36.902.496
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 6.392.811 36.902.496
ARA TOPLAM
217.277.430 197.471.045
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
217.277.430 197.471.045
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Maddi Duran Varlıklar
6 94.809 99.225
Kullanım Hakkı Varlıkları
6 1.146.456 897.824
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 191.061 197.324
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 468.973 439.783
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.061.010 1.793.867
TOPLAM VARLIKLAR
219.338.440 199.264.912
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.847.517 10.073.152
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 97.517 73.152
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 97.517 73.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 20.750.000 10.000.000
Banka Kredileri
8 20.750.000 10.000.000
Ticari Borçlar
9 81.485.495 76.771.837
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 81.485.495 76.771.837
Diğer Borçlar
10 567.044 561.407
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 567.044 561.407
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 2.101.008 4.289.947
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.662.041 3.124.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.061.685 757.110
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.600.356 2.367.230
ARA TOPLAM
107.663.105 94.820.683
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
107.663.105 94.820.683
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 1.295.269 1.049.640
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.295.269 1.049.640
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.295.269 1.049.640
Uzun Vadeli Karşılıklar
821.705 624.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 821.705 624.465
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.116.974 1.674.105
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
109.780.079 96.494.788
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
109.558.361 102.770.124
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-532.775 -265.544
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-532.775 -265.544
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-532.775 -265.544
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.242.328 2.683.680
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
73.793.340 44.179.031
Net Dönem Karı veya Zararı
7.055.468 31.172.957
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
109.558.361 102.770.124
TOPLAM KAYNAKLAR
219.338.440 199.264.912
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 13.418.609 19.408.263
Satışların Maliyeti
17 -137.161 -8.742.179
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.281.448 10.666.084
BRÜT KAR (ZARAR)
13.281.448 10.666.084
Genel Yönetim Giderleri
18 -4.312.316 -2.742.192
Pazarlama Giderleri
18 -990.820 -1.077.241
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 9.809.143 18.338.977
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -7.326.257 -14.165.772
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.461.198 11.019.856
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.461.198 11.019.856
Finansman Gelirleri
21 705.973 928.543
Finansman Giderleri
21 -1.955.371 -1.463.684
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.211.800 10.484.715
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 -2.156.332 -2.189.477
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -2.118.714 -2.097.952
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -37.618 -91.525
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.055.468 8.295.238
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.055.468 8.295.238
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.055.468 8.295.238
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-267.231 -28.749
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -334.039 -35.936
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
66.808 7.187
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-267.231 -28.749
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.788.237 8.266.489
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.788.237 8.266.489
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026601
BIST