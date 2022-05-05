***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 25.000.000 -111.050 1.719.961 25.868.361 19.274.389 71.751.661 0 71.751.661Transferler963.719 18.310.670 -19.274.389 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-28.749 8.295.238 8.266.489 0 8.266.489Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -139.799 2.683.680 44.179.031 8.295.238 80.018.150 0 80.018.150Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 25.000.000 -265.544 2.683.680 44.179.031 31.172.957 102.770.124 0 102.770.124Transferler1.558.648 29.614.309 -31.172.957 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-267.231 7.055.468 6.788.237 0 6.788.237Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -532.775 4.242.328 73.793.340 7.055.468 109.558.361 0 109.558.361Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.773.924 -42.382.089Dönem Karı (Zararı)7.055.468 8.295.238Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler893.402 1.616.852Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -140.815 -93.985Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-416.142 449.903Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 350.732 307.373Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-766.874 142.530Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-705.973 -928.543Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-705.973 -928.543Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.156.332 2.189.477İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler19.609.690 -51.676.908Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-856 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.706.689 -27.031.475Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler30.366.258 4.814.259Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.713.658 -30.029.954Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler237.319 570.262Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları27.558.560 -41.764.818Alınan Faiz705.973 928.543Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-182.956 -216.500Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -4.307.653 -1.329.314YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -6.586Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -6.586Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -6.586FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.426.000 45.524.901Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.750.000 45.850.000Kredilerden Nakit Girişleri8 10.750.000 45.850.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-324.000 -325.099Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-324.000 -325.099YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.199.924 3.136.226Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.199.924 3.136.226DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.154.847 25.461.252DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 35.354.771 28.597.478Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 39.024.224 2.979.847Finansal Yatırımlar5 864 8Ticari Alacaklar9 171.373.756 157.511.520İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 171.373.756 157.511.520Peşin Ödenmiş Giderler11 485.775 77.174İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 485.775 77.174Diğer Dönen Varlıklar14 6.392.811 36.902.496İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 6.392.811 36.902.496ARA TOPLAM217.277.430 197.471.045TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR217.277.430 197.471.045DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 159.711 159.711Maddi Duran Varlıklar6 94.809 99.225Kullanım Hakkı Varlıkları6 1.146.456 897.824Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 191.061 197.324Ertelenmiş Vergi Varlığı22 468.973 439.783TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.061.010 1.793.867TOPLAM VARLIKLAR219.338.440 199.264.912KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20.847.517 10.073.152İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15 97.517 73.152Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 97.517 73.152İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 20.750.000 10.000.000Banka Kredileri8 20.750.000 10.000.000Ticari Borçlar9 81.485.495 76.771.837İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 81.485.495 76.771.837Diğer Borçlar10 567.044 561.407İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 567.044 561.407Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 2.101.008 4.289.947Kısa Vadeli Karşılıklar2.662.041 3.124.340Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.061.685 757.110Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.600.356 2.367.230ARA TOPLAM107.663.105 94.820.683TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER107.663.105 94.820.683UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15 1.295.269 1.049.640İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.295.269 1.049.640Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.295.269 1.049.640Uzun Vadeli Karşılıklar821.705 624.465Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 821.705 624.465TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.116.974 1.674.105TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER109.780.079 96.494.788ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar109.558.361 102.770.124Ödenmiş Sermaye16 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-532.775 -265.544Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-532.775 -265.544Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-532.775 -265.544Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.242.328 2.683.680Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları73.793.340 44.179.031Net Dönem Karı veya Zararı7.055.468 31.172.957TOPLAM ÖZKAYNAKLAR109.558.361 102.770.124TOPLAM KAYNAKLAR219.338.440 199.264.912Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 13.418.609 19.408.263Satışların Maliyeti17 -137.161 -8.742.179TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.281.448 10.666.084BRÜT KAR (ZARAR)13.281.448 10.666.084Genel Yönetim Giderleri18 -4.312.316 -2.742.192Pazarlama Giderleri18 -990.820 -1.077.241Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 9.809.143 18.338.977Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -7.326.257 -14.165.772ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.461.198 11.019.856FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.461.198 11.019.856Finansman Gelirleri21 705.973 928.543Finansman Giderleri21 -1.955.371 -1.463.684SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.211.800 10.484.715Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri22 -2.156.332 -2.189.477Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -2.118.714 -2.097.952Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -37.618 -91.525SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.055.468 8.295.238DÖNEM KARI (ZARARI)7.055.468 8.295.238Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.055.468 8.295.238Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-267.231 -28.749Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -334.039 -35.936Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler66.808 7.187Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-267.231 -28.749TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.788.237 8.266.489Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.788.237 8.266.489http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026601BIST