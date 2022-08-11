***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor
11.08.2022 15:52
***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 25.000.000 -111.050 1.719.961 25.868.361 19.274.389 71.751.661 0 71.751.661
Transferler
963.719 18.310.670 -19.274.389 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.039 13.934.440 13.888.401 13.888.401
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -157.089 2.683.680 44.179.031 13.934.440 85.640.062 0 85.640.062
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 25.000.000 -265.544 2.683.680 44.179.031 31.172.957 102.770.124 0 102.770.124
Transferler
1.558.648 29.614.309 -31.172.957 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-364.685 16.994.785 16.630.100 16.630.100
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -630.229 4.242.328 73.793.340 16.994.785 119.400.224 0 119.400.224
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.680.375 9.937.198
Dönem Karı (Zararı)
16.994.785 13.934.440
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.496.669 2.963.222
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -200.780 81.866
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.061.514 395.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 554.686 271.532
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.616.200 123.601
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.613.369 -2.026.655
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.613.369 -2.026.655
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.372.332 4.512.878
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.735.590 -5.291.667
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
32.545.388 38.978.772
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
32.545.388 38.978.772
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.010.548 6.038.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-66.010.548 6.038.523
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.444.890 -50.596.551
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.444.890 -50.596.551
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
284.680 287.589
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
284.680 287.589
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
755.864 11.605.995
Alınan Faiz
1.613.369 2.026.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-544.517 -265.466
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -6.505.091 -3.429.986
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-539.854 -108.287
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-539.854 -108.287
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -539.854 -108.287
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.956.000 -4.325.099
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.280.000 -4.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
8 50.280.000 -4.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-324.000 -325.099
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.735.771 5.503.812
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.735.771 5.503.812
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.154.847 25.461.252
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 45.890.618 30.965.064
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 50.933.429 2.979.847
Finansal Yatırımlar
5 8 8
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8 8
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 8 8
Ticari Alacaklar
9 220.304.257 157.511.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 220.304.257 157.511.520
Peşin Ödenmiş Giderler
11 313.030 77.174
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 313.030 77.174
Diğer Dönen Varlıklar
14 5.254.513 36.902.496
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 5.254.513 36.902.496
ARA TOPLAM
276.805.237 197.471.045
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
276.805.237 197.471.045
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5 159.711 159.711
Maddi Duran Varlıklar
1.348.406 997.049
Tesis, Makine ve Cihazlar
6 240.457 93.572
Mobilya ve Demirbaşlar
6 3.954 5.653
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
6 1.103.995 897.824
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
184.667 197.324
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 184.667 197.324
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 674.451 439.783
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.367.235 1.793.867
TOPLAM VARLIKLAR
279.172.472 199.264.912
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
60.280.000 10.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
60.280.000 10.000.000
Banka Kredileri
8 60.280.000 10.000.000
Ticari Borçlar
91.319.959 76.844.989
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 103.232 73.152
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 91.216.727 76.771.837
Diğer Borçlar
899.417 561.407
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 899.417 561.407
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 3.376.635 4.289.947
Kısa Vadeli Karşılıklar
12-13 1.959.017 3.124.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.207.987 757.110
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 751.030 2.367.230
ARA TOPLAM
157.835.028 94.820.683
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
157.835.028 94.820.683
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.267.216 1.049.640
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.267.216 1.049.640
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 1.267.216 1.049.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 670.004 624.465
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.937.220 1.674.105
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
159.772.248 96.494.788
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
119.400.224 102.770.124
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-630.229 -265.544
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-630.229 -265.544
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-630.229 -265.544
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.242.328 2.683.680
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
73.793.340 44.179.031
Net Dönem Karı veya Zararı
16.994.785 31.172.957
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
119.400.224 102.770.124
TOPLAM KAYNAKLAR
279.172.472 199.264.912
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 29.479.968 28.995.646 16.061.359 9.587.383
Satışların Maliyeti
17 -138.101 -9.663.239 -940 -921.060
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.341.867 19.332.407 16.060.419 8.666.323
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
29.341.867 19.332.407 16.060.419 8.666.323
Genel Yönetim Giderleri
18 -8.540.314 -4.865.437 -4.342.381 -2.123.245
Pazarlama Giderleri
18 -2.112.121 -1.799.358 -1.121.301 -722.117
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 24.680.377 24.209.327 14.871.234 5.870.350
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -18.601.086 -18.080.091 -11.274.829 -3.914.319
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.768.723 18.796.848 14.193.142 7.776.992
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.768.723 18.796.848 14.193.142 7.776.992
Finansman Gelirleri
21 1.872.101 2.026.655 1.166.128 1.098.112
Finansman Giderleri
21 -4.273.707 -2.376.185 -2.318.336 -912.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.367.117 18.447.318 13.040.934 7.962.603
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 -5.372.332 -4.512.878 -3.187.405 -2.323.401
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -5.591.779 -4.560.138 -3.444.470 -2.462.186
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 219.447 47.260 257.065 138.785
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.994.785 13.934.440 .853.529 5.639.202
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.994.785 13.934.440 9.853.529 5.639.202
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-364.685 -46.039 16.929 -17.290
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -486.247 -57.549 303 -21.613
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
121.562 11.510 16.626 4.323
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-364.685 -46.039 16.929 -17.290
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.630.100 13.888.401 9.870.458 5.621.912
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.630.100 13.888.401 9.870.458 5.621.912
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054623
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