***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 25.000.000 -111.050 1.719.961 25.868.361 19.274.389 71.751.661 0 71.751.661Transferler963.719 18.310.670 -19.274.389 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-46.039 13.934.440 13.888.401 13.888.401Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -157.089 2.683.680 44.179.031 13.934.440 85.640.062 0 85.640.062Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 25.000.000 -265.544 2.683.680 44.179.031 31.172.957 102.770.124 0 102.770.124Transferler1.558.648 29.614.309 -31.172.957 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-364.685 16.994.785 16.630.100 16.630.100Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -630.229 4.242.328 73.793.340 16.994.785 119.400.224 0 119.400.224Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.680.375 9.937.198Dönem Karı (Zararı)16.994.785 13.934.440Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.496.669 2.963.222Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -200.780 81.866Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.061.514 395.133Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 554.686 271.532Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.616.200 123.601Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.613.369 -2.026.655Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.613.369 -2.026.655Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.372.332 4.512.878İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-18.735.590 -5.291.667Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler32.545.388 38.978.772İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)32.545.388 38.978.772Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-66.010.548 6.038.523İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-66.010.548 6.038.523Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.444.890 -50.596.551İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)14.444.890 -50.596.551Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler284.680 287.589İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)284.680 287.589Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları755.864 11.605.995Alınan Faiz1.613.369 2.026.655Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-544.517 -265.466Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -6.505.091 -3.429.986YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-539.854 -108.287Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-539.854 -108.287Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -539.854 -108.287FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI49.956.000 -4.325.099Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri50.280.000 -4.000.000Kredilerden Nakit Girişleri8 50.280.000 -4.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-324.000 -325.099YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.735.771 5.503.812Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.735.771 5.503.812DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.154.847 25.461.252DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 45.890.618 30.965.064Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 50.933.429 2.979.847Finansal Yatırımlar5 8 8Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar8 8Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar5 8 8Ticari Alacaklar9 220.304.257 157.511.520İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 220.304.257 157.511.520Peşin Ödenmiş Giderler11 313.030 77.174İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 313.030 77.174Diğer Dönen Varlıklar14 5.254.513 36.902.496İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 5.254.513 36.902.496ARA TOPLAM276.805.237 197.471.045TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR276.805.237 197.471.045DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 159.711 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar159.711 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar5 159.711 159.711Maddi Duran Varlıklar1.348.406 997.049Tesis, Makine ve Cihazlar6 240.457 93.572Mobilya ve Demirbaşlar6 3.954 5.653Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar6 1.103.995 897.824Maddi Olmayan Duran Varlıklar184.667 197.324Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 184.667 197.324Ertelenmiş Vergi Varlığı22 674.451 439.783TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.367.235 1.793.867TOPLAM VARLIKLAR279.172.472 199.264.912KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar60.280.000 10.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar60.280.000 10.000.000Banka Kredileri8 60.280.000 10.000.000Ticari Borçlar91.319.959 76.844.989İlişkili Taraflara Ticari Borçlar15 103.232 73.152İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 91.216.727 76.771.837Diğer Borçlar899.417 561.407İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 899.417 561.407Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 3.376.635 4.289.947Kısa Vadeli Karşılıklar12-13 1.959.017 3.124.340Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.207.987 757.110Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 751.030 2.367.230ARA TOPLAM157.835.028 94.820.683TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER157.835.028 94.820.683UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.267.216 1.049.640İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.267.216 1.049.640Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 1.267.216 1.049.640Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 670.004 624.465TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.937.220 1.674.105TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER159.772.248 96.494.788ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar119.400.224 102.770.124Ödenmiş Sermaye16 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-630.229 -265.544Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-630.229 -265.544Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-630.229 -265.544Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.242.328 2.683.680Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları73.793.340 44.179.031Net Dönem Karı veya Zararı16.994.785 31.172.957TOPLAM ÖZKAYNAKLAR119.400.224 102.770.124TOPLAM KAYNAKLAR279.172.472 199.264.912Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 29.479.968 28.995.646 16.061.359 9.587.383Satışların Maliyeti17 -138.101 -9.663.239 -940 -921.060TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)29.341.867 19.332.407 16.060.419 8.666.323Finans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)29.341.867 19.332.407 16.060.419 8.666.323Genel Yönetim Giderleri18 -8.540.314 -4.865.437 -4.342.381 -2.123.245Pazarlama Giderleri18 -2.112.121 -1.799.358 -1.121.301 -722.117Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 24.680.377 24.209.327 14.871.234 5.870.350Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -18.601.086 -18.080.091 -11.274.829 -3.914.319ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.768.723 18.796.848 14.193.142 7.776.992FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.768.723 18.796.848 14.193.142 7.776.992Finansman Gelirleri21 1.872.101 2.026.655 1.166.128 1.098.112Finansman Giderleri21 -4.273.707 -2.376.185 -2.318.336 -912.501SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)22.367.117 18.447.318 13.040.934 7.962.603Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri22 -5.372.332 -4.512.878 -3.187.405 -2.323.401Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -5.591.779 -4.560.138 -3.444.470 -2.462.186Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 219.447 47.260 257.065 138.785SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.994.785 13.934.440 .853.529 5.639.202Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları16.994.785 13.934.440 9.853.529 5.639.202Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-364.685 -46.039 16.929 -17.290Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -486.247 -57.549 303 -21.613Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler121.562 11.510 16.626 4.323Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-364.685 -46.039 16.929 -17.290TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.630.100 13.888.401 9.870.458 5.621.912Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları16.630.100 13.888.401 9.870.458 5.621.912http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054623BIST