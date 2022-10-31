***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -111.050 1.719.961 25.868.361 19.274.389 71.751.661 0 71.751.661Transferler0 0 963.719 18.310.670 -19.274.389 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-46.039 13.934.440 13.888.401 13.888.401Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -157.089 2.683.680 44.179.031 13.934.440 85.640.062 85.640.062Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -265.544 2.683.680 44.179.031 31.172.957 102.770.124 0 102.770.124Transferler1.558.648 29.614.309 -31.172.957 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-62.564 28.341.569 28.279.005 28.279.005Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -328.108 4.242.328 73.793.340 28.341.569 131.049.129 131.049.129Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-36.860.923 -1.953.677Dönem Karı (Zararı)28.341.569 17.650.780Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.795.000 3.441.452Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -257.718 125.589Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-990.996 344.796Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 906.415 278.368Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.897.411 66.428Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.171.852 -2.651.759Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.171.852 -2.651.759Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9.215.566 5.622.826İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-62.007.339 -19.556.943Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-100.352.378 32.358.715İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-100.352.378 32.358.715Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.103.584 6.333.425İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.103.584 6.333.425Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler31.534.854 -58.678.007İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)31.534.854 -58.678.007Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-293.399 428.924İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-293.399 428.924Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-28.870.770 1.535.289Alınan Faiz3.171.852 2.651.759Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.163.119 -265.466Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -9.998.886 -5.875.259YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-539.854 -108.287Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-539.854 -108.287Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -539.854 -108.287FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI61.734.000 -5.325.099Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri61.326.000 -5.000.000Kredilerden Nakit Girişleri8 61.326.000 -5.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları408.000 -325.099YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.333.223 -7.387.063Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.333.223 -7.387.063DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.154.847 25.461.252DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 25.488.070 18.074.189Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 33.658.613 2.979.847Finansal Yatırımlar5 9 8Ticari Alacaklar9 251.518.355 157.511.520İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 251.518.355 157.511.520Peşin Ödenmiş Giderler11 305.404 77.174Diğer Dönen Varlıklar14 31.116.525 36.902.496ARA TOPLAM316.598.906 197.471.045TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR316.598.906 197.471.045DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 159.711 159.711Maddi Duran Varlıklar236.482 99.225Binalar6 232.940 93.572Mobilya ve Demirbaşlar6 3.542 5.653Kullanım Hakkı Varlıkları6 1.061.533 897.824Maddi Olmayan Duran Varlıklar178.494 197.324Diğer Haklar7 178.494 197.324Ertelenmiş Vergi Varlığı22 524.899 439.783TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.161.119 1.793.867TOPLAM VARLIKLAR318.760.025 199.264.912KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar71.435.282 10.073.152İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar109.282 73.152Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 109.282 73.152İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar71.326.000 10.000.000Banka Kredileri8 71.326.000 10.000.000Ticari Borçlar108.306.691 76.771.837İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 108.306.691 76.771.837Diğer Borçlar912.415 561.407İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 912.415 561.407Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 3.658.851 4.289.947Kısa Vadeli Karşılıklar1.152.639 757.110Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.152.639 757.110Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler469.819 2.367.230İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 469.819 2.367.230ARA TOPLAM185.935.697 94.820.683TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER185.935.697 94.820.683UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.237.519 1.049.640İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.237.519 1.049.640Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.237.519 1.049.640Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 537.680 624.465TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.775.199 1.674.105TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER187.710.896 96.494.788ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar131.049.129 102.770.124Ödenmiş Sermaye16 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-328.108 -265.544Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-328.108 -265.544Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-328.108 -265.544Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.242.328 2.683.680Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları73.793.340 44.179.031Net Dönem Karı veya Zararı28.341.569 31.172.957TOPLAM ÖZKAYNAKLAR131.049.129 102.770.124TOPLAM KAYNAKLAR318.760.025 199.264.912Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 48.930.505 36.253.019 19.450.537 7.257.373Satışların Maliyeti17 -413.557 -9.759.265 -275.456 -96.026TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)48.516.948 26.493.754 19.175.081 7.161.347Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)48.516.948 26.493.754 19.175.081 7.161.347Genel Yönetim Giderleri18 -13.571.640 -7.423.804 -5.031.326 -2.558.117Pazarlama Giderleri18 -3.398.500 -2.466.956 -1.286.379 -667.598Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 31.754.944 37.801.151 7.074.567 13.591.824Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -21.939.363 -31.206.728 -3.338.277 -13.126.637ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)41.362.389 23.197.417 16.593.666 4.400.819FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)41.362.389 23.197.417 16.593.666 4.400.819Finansman Gelirleri21 3.430.584 2.651.759 1.558.483 625.104Finansman Giderleri21 -7.235.838 -2.575.570 -2.962.131 -199.385SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)37.557.135 23.273.606 15.190.018 4.826.538Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-9.215.566 -5.622.826 -3.843.234 -1.183.720Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -9.367.790 -5.696.598 -3.776.011 -1.136.460Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 152.224 73.772 -67.223 -47.260SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28.341.569 17.650.780 11.346.784 3.642.818DÖNEM KARI (ZARARI)28.341.569 17.650.780 11.346.784 3.642.818Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları28.341.569 17.650.780 11.346.784 3.642.818Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-62.564 -74.536 -302.121 -28.497Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -83.419 -93.170 -402.828 -35.621Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20.855 18.634 100.707 7.124Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-62.564 -74.536 -302.121 -28.497TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.279.005 17.576.244 11.044.663 3.614.321Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları28.279.005 17.576.244 11.044.663 3.614.321http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075271BIST