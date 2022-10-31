***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2022 14:49
***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -111.050 1.719.961 25.868.361 19.274.389 71.751.661 0 71.751.661
Transferler
0 0 963.719 18.310.670 -19.274.389 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.039 13.934.440 13.888.401 13.888.401
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -157.089 2.683.680 44.179.031 13.934.440 85.640.062 85.640.062
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -265.544 2.683.680 44.179.031 31.172.957 102.770.124 0 102.770.124
Transferler
1.558.648 29.614.309 -31.172.957 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-62.564 28.341.569 28.279.005 28.279.005
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -328.108 4.242.328 73.793.340 28.341.569 131.049.129 131.049.129
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.860.923 -1.953.677
Dönem Karı (Zararı)
28.341.569 17.650.780
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.795.000 3.441.452
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -257.718 125.589
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-990.996 344.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 906.415 278.368
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.897.411 66.428
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.171.852 -2.651.759
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.171.852 -2.651.759
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.215.566 5.622.826
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-62.007.339 -19.556.943
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-100.352.378 32.358.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-100.352.378 32.358.715
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.103.584 6.333.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.103.584 6.333.425
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.534.854 -58.678.007
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31.534.854 -58.678.007
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-293.399 428.924
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-293.399 428.924
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-28.870.770 1.535.289
Alınan Faiz
3.171.852 2.651.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.163.119 -265.466
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -9.998.886 -5.875.259
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-539.854 -108.287
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-539.854 -108.287
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -539.854 -108.287
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.734.000 -5.325.099
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
61.326.000 -5.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
8 61.326.000 -5.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
408.000 -325.099
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.333.223 -7.387.063
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.333.223 -7.387.063
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.154.847 25.461.252
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 25.488.070 18.074.189
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 33.658.613 2.979.847
Finansal Yatırımlar
5 9 8
Ticari Alacaklar
9 251.518.355 157.511.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 251.518.355 157.511.520
Peşin Ödenmiş Giderler
11 305.404 77.174
Diğer Dönen Varlıklar
14 31.116.525 36.902.496
ARA TOPLAM
316.598.906 197.471.045
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
316.598.906 197.471.045
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Maddi Duran Varlıklar
236.482 99.225
Binalar
6 232.940 93.572
Mobilya ve Demirbaşlar
6 3.542 5.653
Kullanım Hakkı Varlıkları
6 1.061.533 897.824
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
178.494 197.324
Diğer Haklar
7 178.494 197.324
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 524.899 439.783
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.161.119 1.793.867
TOPLAM VARLIKLAR
318.760.025 199.264.912
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
71.435.282 10.073.152
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
109.282 73.152
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 109.282 73.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
71.326.000 10.000.000
Banka Kredileri
8 71.326.000 10.000.000
Ticari Borçlar
108.306.691 76.771.837
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 108.306.691 76.771.837
Diğer Borçlar
912.415 561.407
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 912.415 561.407
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 3.658.851 4.289.947
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.152.639 757.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.152.639 757.110
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
469.819 2.367.230
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 469.819 2.367.230
ARA TOPLAM
185.935.697 94.820.683
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
185.935.697 94.820.683
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.237.519 1.049.640
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.237.519 1.049.640
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.237.519 1.049.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 537.680 624.465
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.775.199 1.674.105
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
187.710.896 96.494.788
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
131.049.129 102.770.124
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-328.108 -265.544
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-328.108 -265.544
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-328.108 -265.544
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.242.328 2.683.680
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
73.793.340 44.179.031
Net Dönem Karı veya Zararı
28.341.569 31.172.957
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
131.049.129 102.770.124
TOPLAM KAYNAKLAR
318.760.025 199.264.912
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 48.930.505 36.253.019 19.450.537 7.257.373
Satışların Maliyeti
17 -413.557 -9.759.265 -275.456 -96.026
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
48.516.948 26.493.754 19.175.081 7.161.347
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
48.516.948 26.493.754 19.175.081 7.161.347
Genel Yönetim Giderleri
18 -13.571.640 -7.423.804 -5.031.326 -2.558.117
Pazarlama Giderleri
18 -3.398.500 -2.466.956 -1.286.379 -667.598
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 31.754.944 37.801.151 7.074.567 13.591.824
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -21.939.363 -31.206.728 -3.338.277 -13.126.637
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.362.389 23.197.417 16.593.666 4.400.819
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
41.362.389 23.197.417 16.593.666 4.400.819
Finansman Gelirleri
21 3.430.584 2.651.759 1.558.483 625.104
Finansman Giderleri
21 -7.235.838 -2.575.570 -2.962.131 -199.385
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.557.135 23.273.606 15.190.018 4.826.538
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.215.566 -5.622.826 -3.843.234 -1.183.720
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -9.367.790 -5.696.598 -3.776.011 -1.136.460
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 152.224 73.772 -67.223 -47.260
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.341.569 17.650.780 11.346.784 3.642.818
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.341.569 17.650.780 11.346.784 3.642.818
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
28.341.569 17.650.780 11.346.784 3.642.818
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-62.564 -74.536 -302.121 -28.497
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -83.419 -93.170 -402.828 -35.621
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20.855 18.634 100.707 7.124
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-62.564 -74.536 -302.121 -28.497
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.279.005 17.576.244 11.044.663 3.614.321
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
28.279.005 17.576.244 11.044.663 3.614.321
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075271
BIST