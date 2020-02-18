***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
18.02.2020 11:03
***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
31/12/2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 / 4. Dönem Geçici Vergi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
İlgili tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819817
BIST
13:03120.182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -609,50
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.528
13:036,0700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0242
|Açılış
|: 6,0690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
13:036,5713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0201
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
13:03310,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 2,67
|Açılış
|: 310,02
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,30
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|6,32
|289.574.400
|% 13,06
|
|BOSSA
|11,96
|29.943.549
|% 12,83
|
|YKGYO
|4,05
|169.789.983
|% 11,88
|
|MTRYO
|6,78
|907
|% 11,51
|
|HALKS
|2,75
|140.055
|% 10,00
|
|HUBVC
|35,28
|62.490.356
|% -10,86
|
|ARDYZ
|14,22
|14.116.960
|% -10,06
|
|RAYSG
|4,23
|4.918.292
|% -10,00
|
|EGCYO
|0,37
|5.359
|% -9,76
|
|NATEN
|19,00
|1.109.752
|% -9,70
|
|GSRAY
|3,57
|982.195.739
|% 3,48
|
|THYAO
|15,04
|923.162.276
|% -1,64
|
|ASELS
|29,60
|830.754.087
|% 2,28
|
|ODAS
|2,34
|384.665.977
|% -0,85
|
|TSPOR
|6,32
|289.574.400
|% 13,06
|
|GSRAY
|3,57
|982.195.739
|% 3,48
|
|ODAS
|2,34
|384.665.977
|% -0,85
|
|ISGYO
|2,03
|270.990.932
|% 2,01
|
|EKGYO
|1,65
|213.671.042
|% -0,60
|
|GUSGR
|2,97
|262.473.492
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8633
|7,9028
|% 0,34
|
|Frank
|6,1620
|6,1991
|% 0,40
|
|Riyal
|1,6132
|1,6213
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.589
|7,74
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,68
|
|Cumhuriyet
|2.053
|2.084
|16,00
|
|Tam
|2.044
|2.095
|15,13
|
|Yarım
|988
|1.013
|7,31
|
|Çeyrek
|496
|507
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|56,64
|56,64
|-1,03
|