***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.05.2021 10:05
***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021/1. Dönem Geçici Vergi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/05/2021
Açıklamalar
İgili tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937644
BIST
11:031.452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,67
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.451
11:038,4085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0195
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4157
En Düşük
8,3771
11:0310,3074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0566
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3202
En Düşük
10,2454
11:03508,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,59
|Açılış
|: 508,95
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,31
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler11:01
|TRILC
|47,18
|127.092.215
|% 9,98
|
|OZRDN
|9,52
|644.565
|% 9,93
|
|ORMA
|33,90
|62.207
|% 7,62
|
|SAYAS
|29,90
|29.576.006
|% 6,79
|
|TUCLK
|9,03
|24.826.231
|% 6,49
|
|DERHL
|7,31
|6.860.447
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|3.538.645
|% -9,98
|
|DENGE
|4,91
|206.834
|% -8,74
|
|MERIT
|229,90
|59.314
|% -6,16
|
|MEGAP
|7,32
|6.063.475
|% -6,15
|
|GARAN
|8,16
|507.563.403
|% 0,99
|
|EREGL
|19,01
|236.867.751
|% -1,14
|
|KARSN
|5,13
|231.879.426
|% 1,79
|
|KRDMD
|8,03
|144.374.147
|% 0,00
|
|FENER
|34,22
|136.941.915
|% 2,27
|
|GARAN
|8,16
|507.563.403
|% 0,99
|
|EKGYO
|1,98
|103.523.994
|% 0,00
|
|KARSN
|5,13
|231.879.426
|% 1,79
|
|IHLGM
|1,04
|24.180.335
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|26.190.699
|% 0,00
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4057
|8,4085
|% 0,23
|
|Euro
|10,3007
|10,3107
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,8951
|11,9548
|% 0,47
|
|Frank
|9,3668
|9,4232
|% 0,54
|
|Riyal
|2,2350
|2,2463
|% 0,21
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|2,29
|
|Altın Gr.
|509
|509
|1,46
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|12,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|11,14
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,39
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,12
|68,12
|-0,27
|