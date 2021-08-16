***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi30.06.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteBoğaziçi Kurumlar Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2021 / 2. Dönem Geçici Vergi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi16/08/2021Açıklamalarİgili tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958281BIST