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***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

16.08.2021 16:10



***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 / 2. Dönem Geçici Vergi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/08/2021
Açıklamalar

İgili tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958281


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