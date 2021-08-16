***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.08.2021 16:10
***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 / 2. Dönem Geçici Vergi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/08/2021
Açıklamalar
İgili tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958281
BIST
16:151.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 10,57
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
16:158,4766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0405
|Açılış
|: 8,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4406
16:159,9921
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0603
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9554
16:15485,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,62
|Açılış
|: 485,91
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,10
BIST En Aktif Hisseler16:15
|IZFAS
|6,82
|4.508.749
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,52
|28.333.713
|% 10,00
|
|VKING
|8,36
|1.894.200
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|465.207
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|421.616
|% 9,98
|
|DAGI
|3,83
|90.641.014
|% -9,88
|
|KGYO
|7,09
|36.515.439
|% -8,52
|
|PRZMA
|4,64
|6.574.809
|% -6,07
|
|MARKA
|4,90
|3.907.838
|% -5,77
|
|EDIP
|3,60
|16.163.407
|% -4,00
|
|GARAN
|9,46
|1.268.608.788
|% 2,05
|
|THYAO
|12,59
|634.143.878
|% 1,37
|
|AKBNK
|5,68
|615.011.192
|% 3,65
|
|YKBNK
|2,55
|525.644.495
|% 2,41
|
|GENIL
|15,79
|509.249.544
|% 7,20
|
|YKBNK
|2,55
|525.644.495
|% 2,41
|
|GARAN
|9,46
|1.268.608.788
|% 2,05
|
|ODAS
|1,39
|163.806.424
|% 2,96
|
|AKBNK
|5,68
|615.011.192
|% 3,65
|
|ISCTR
|5,57
|394.410.845
|% 2,96
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4731
|8,4766
|% -0,48
|
|Euro
|9,9862
|9,9921
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,7207
|11,7795
|% -0,46
|
|Frank
|9,2538
|9,3095
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2533
|2,2646
|% -0,49
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|2,30
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|-17,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|-18,22
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-8,81
|
|Çeyrek
|776
|794
|-4,41
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,75
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,84
|68,84
|-1,75
|