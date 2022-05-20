***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi31.03.2022Mali Tablonun Verildiği OtoriteBoğaziçi Kurumlar Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2022 / 1. Dönem Geçici Vergi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi20/05/2022Açıklamalarİlgili tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031432BIST