***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
20.05.2022 13:52
***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
31.03.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 / 1. Dönem Geçici Vergi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
20/05/2022
Açıklamalar
İlgili tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031432
BIST
15:272.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -11,78
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.374
15:2715,9428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1009
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
15:2716,8747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0385
|Açılış
|: 16,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7750
15:27945,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,00
|Açılış
|: 945,52
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler15:25
|IMASM
|46,90
|19.797.356
|% 9,99
|
|DAGHL
|23,68
|1.508.862
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,69
|8.055.248
|% 9,85
|
|VERUS
|58,60
|33.193.562
|% 9,43
|
|GRNYO
|2,45
|4.462.016
|% 8,41
|
|MANAS
|23,28
|14.332.419
|% -7,18
|
|ULUSE
|178,80
|46.553.976
|% -6,87
|
|SANKO
|10,93
|14.543.511
|% -6,82
|
|SMRTG
|21,56
|118.418.190
|% -6,75
|
|UFUK
|40,16
|767.117
|% -6,60
|
|GARAN
|15,84
|2.432.981.988
|% 1,21
|
|ASELS
|23,10
|2.154.953.802
|% 3,87
|
|THYAO
|42,90
|1.719.821.301
|% 1,18
|
|SISE
|19,48
|1.310.761.671
|% -2,16
|
|AKBNK
|8,11
|1.225.511.441
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,38
|1.154.680.875
|% -0,23
|
|EKGYO
|2,62
|536.824.756
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,19
|215.768.014
|% 1,71
|
|AKBNK
|8,11
|1.225.511.441
|% 0,00
|
|GARAN
|15,84
|2.432.981.988
|% 1,21
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9334
|15,9414
|% 0,63
|
|Euro
|16,8541
|16,8759
|% 0,24
|
|Sterlin
|19,8206
|19,9200
|% 0,39
|
|Frank
|16,3221
|16,4204
|% 0,41
|
|Riyal
|4,2346
|4,2559
|% 0,34
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|3,95
|
|Altın Gr.
|942
|943
|2,17
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|-6,00
|
|Tam
|6.221
|6.378
|-23,78
|
|Yarım
|3.007
|3.085
|-11,50
|
|Çeyrek
|1.508
|1.543
|-5,76
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,97
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,49
|