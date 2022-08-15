***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
15.08.2022 12:20
***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
30.06.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 - 2. Dönem Geçici Vergi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/08/2022
Açıklamalar
İlgili tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055378
BIST
12:052.873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 8,59
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.858
12:0517,9639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0318
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9677
En Düşük
17,8981
12:0518,3252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0757
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3176
12:051.029,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -9,51
|Açılış
|: 1.029,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.028,98
BIST En Aktif Hisseler12:03
|IZMDC
|3,08
|198.700.107
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|4.298.006
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|552.904
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|210.643.362
|% 9,97
|
|COSMO
|22,98
|2.286.533
|% 9,95
|
|BARMA
|43,12
|535.688.090
|% -9,98
|
|PAMEL
|151,70
|7.697.868
|% -9,97
|
|GZNMI
|62,85
|59.080.534
|% -9,96
|
|AKENR
|1,86
|39.780.635
|% -6,06
|
|DEVA
|33,46
|52.667.629
|% -5,43
|
|THYAO
|62,35
|1.833.895.308
|% -0,08
|
|ODAS
|4,40
|1.023.674.335
|% 8,91
|
|GSRAY
|6,36
|636.523.905
|% -3,34
|
|AKBNK
|10,16
|597.776.867
|% 1,60
|
|SASA
|52,90
|579.280.936
|% 0,57
|
|ODAS
|4,40
|1.023.674.335
|% 8,91
|
|EKGYO
|3,56
|573.183.351
|% 0,56
|
|DOHOL
|4,48
|522.189.850
|% -3,24
|
|GSRAY
|6,36
|636.523.905
|% -3,34
|
|YKBNK
|5,49
|535.690.676
|% 0,92
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9585
|17,9614
|% 0,16
|
|Euro
|18,3263
|18,3365
|% -0,35
|
|Sterlin
|21,6237
|21,7321
|% -0,33
|
|Frank
|18,9203
|19,0342
|% -0,27
|
|Riyal
|4,7697
|4,7936
|% 0,18
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-18,50
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.031
|-8,81
|
|Cumhuriyet
|6.937
|7.042
|13,00
|
|Tam
|6.913
|6.964
|-28,00
|
|Yarım
|3.368
|3.405
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.702
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,45
|20,47
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|-0,19
|
|B. Petrol
|96,02
|96,02
|-2,13
|