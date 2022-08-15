***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
15.08.2022 12:34
***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.06.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 - 2. Dönem Geçici Vergi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/08/2022
Açıklamalar
İlgili tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055380
BIST
13:522.870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,88
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.858
13:5217,9650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0329
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9681
En Düşük
17,8981
13:5218,3320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0689
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3003
13:521.027,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -12,17
|Açılış
|: 1.026,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.025,16
BIST En Aktif Hisseler13:52
|CMBTN
|240,30
|4.881.454
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|674.609
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|260.745.870
|% 9,97
|
|COSMO
|22,98
|4.594.185
|% 9,95
|
|TRCAS
|11,62
|34.402.048
|% 9,93
|
|BARMA
|43,12
|542.519.117
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|78.609.571
|% -9,96
|
|BALAT
|11,15
|314.092
|% -7,08
|
|BRMEN
|1,81
|198.115
|% -5,73
|
|AKENR
|1,87
|50.197.804
|% -5,56
|
|THYAO
|62,55
|2.263.872.950
|% 0,24
|
|ODAS
|4,41
|1.269.654.463
|% 9,16
|
|GSRAY
|6,70
|1.128.056.749
|% 1,82
|
|AKBNK
|10,21
|799.342.782
|% 2,10
|
|YKBNK
|5,51
|745.983.906
|% 1,29
|
|ODAS
|4,41
|1.269.654.463
|% 9,16
|
|EKGYO
|3,56
|701.698.166
|% 0,56
|
|GSRAY
|6,70
|1.128.056.749
|% 1,82
|
|DOHOL
|4,48
|730.803.307
|% -3,24
|
|YKBNK
|5,51
|745.983.906
|% 1,29
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9614
|17,9650
|% 0,18
|
|Euro
|18,3212
|18,3320
|% -0,37
|
|Sterlin
|21,6255
|21,7340
|% -0,32
|
|Frank
|18,9204
|19,0344
|% -0,27
|
|Riyal
|4,7696
|4,7935
|% 0,18
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-24,63
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-13,02
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|-85,00
|
|Tam
|6.888
|6.938
|-54,00
|
|Yarım
|3.356
|3.392
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.695
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,32
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|-0,30
|
|B. Petrol
|93,56
|93,56
|-4,59
|