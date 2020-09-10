***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz İzmir Şubesi Aşık Veysel Mahallesi Yeşillik Cad. N379 Karabağlar / İzmir adresinde faaliyetine devam edecektir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874400BIST